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Pierwszy gameplay z kampanii Call of Duty: Modern Warfare 4. Activision pokazuje misję „Losing Ground”

Mikołaj Berlik
2026/08/01 10:00
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Strzelanka otrzymała krótki filmik.

Activision opublikowało pierwszy materiał prezentujący kampanię fabularną Call of Duty: Modern Warfare 4. Krótki zwiastun przedstawia fragment misji "Losing Ground", która będzie dostępna dla graczy w ramach wczesnego dostępu przed premierą pełnej wersji gry.

Call of Duty: Modern Warfare 4
Call of Duty: Modern Warfare 4

Call of Duty: Modern Warfare 4 – wojna na globalną skalę

Akcja Modern Warfare 4 rozpoczyna się w momencie pełnoskalowej inwazji, która doprowadza świat na skraj globalnego konfliktu. Gracze wcielą się w młody oddział południowokoreańskich żołnierzy walczących o przetrwanie na pierwszej linii frontu. Równolegle śledzić będziemy losy kapitana Price'a, który prowadzi tajną misję, starając się wyprzedzić osoby odpowiedzialne za wybuch wojny. Z czasem oba wątki mają się połączyć, prowadząc do eskalacji konfliktu.

Za produkcję odpowiada Infinity Ward, które zapowiada jedną z najbardziej mrocznych odsłon serii. Kampania ma skupiać się na konsekwencjach wojny oraz doprowadzić do finału kilku wątków rozwijanych od poprzednich części cyklu. Podczas rozgrywki gracze odwiedzą wiele miejsc na świecie, w tym okopy w Korei, ulice Nowego Jorku, Paryż, Mumbaj podczas nocnych operacji SAS, a nawet okupowane miasta, które trzeba będzie odbić z rąk przeciwnika.

GramTV przedstawia:

Activision ujawniło również kilka informacji o trybie wieloosobowym. Twórcy zapowiadają bardziej przyziemny styl rozgrywki, stawiając na płynniejszy system poruszania się, większą kontrolę nad postacią oraz swobodę podczas prowadzenia walk.

Call of Duty: Modern Warfare 4 zadebiutuje 23 października. Wymagania sprzętowe wersji PC nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jednak, że gra otrzyma wsparcie dla ray tracingu, a także technologii skalowania obrazu i generowania dodatkowych klatek, które mają poprawić wydajność na komputerach osobistych.\

Źródło:https://www.dsogaming.com/videotrailer-news/heres-your-first-look-at-the-campaign-of-call-of-duty-modern-warfare-4/

Tagi:

News
PC
strzelanka
Call of Duty
Call of Duty: Modern Warfare
PlayStation 5
Call of Duty: Modern Warfare 4
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Mikołaj Berlik
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tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112