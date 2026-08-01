Pierwszy gameplay z kampanii Call of Duty: Modern Warfare 4. Activision pokazuje misję „Losing Ground”

Akcja Modern Warfare 4 rozpoczyna się w momencie pełnoskalowej inwazji, która doprowadza świat na skraj globalnego konfliktu. Gracze wcielą się w młody oddział południowokoreańskich żołnierzy walczących o przetrwanie na pierwszej linii frontu. Równolegle śledzić będziemy losy kapitana Price'a, który prowadzi tajną misję, starając się wyprzedzić osoby odpowiedzialne za wybuch wojny. Z czasem oba wątki mają się połączyć, prowadząc do eskalacji konfliktu.

Activision opublikowało pierwszy materiał prezentujący kampanię fabularną Call of Duty: Modern Warfare 4. Krótki zwiastun przedstawia fragment misji "Losing Ground", która będzie dostępna dla graczy w ramach wczesnego dostępu przed premierą pełnej wersji gry.

Za produkcję odpowiada Infinity Ward, które zapowiada jedną z najbardziej mrocznych odsłon serii. Kampania ma skupiać się na konsekwencjach wojny oraz doprowadzić do finału kilku wątków rozwijanych od poprzednich części cyklu. Podczas rozgrywki gracze odwiedzą wiele miejsc na świecie, w tym okopy w Korei, ulice Nowego Jorku, Paryż, Mumbaj podczas nocnych operacji SAS, a nawet okupowane miasta, które trzeba będzie odbić z rąk przeciwnika.

Activision ujawniło również kilka informacji o trybie wieloosobowym. Twórcy zapowiadają bardziej przyziemny styl rozgrywki, stawiając na płynniejszy system poruszania się, większą kontrolę nad postacią oraz swobodę podczas prowadzenia walk.

Call of Duty: Modern Warfare 4 zadebiutuje 23 października. Wymagania sprzętowe wersji PC nie zostały jeszcze ujawnione. Wiadomo jednak, że gra otrzyma wsparcie dla ray tracingu, a także technologii skalowania obrazu i generowania dodatkowych klatek, które mają poprawić wydajność na komputerach osobistych.\