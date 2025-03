Czy Warhorse powróci do pierwszego Kingdom Come: Deliverance? Menedżer studia odpowiedział

Nie planujemy powrotu do Kingdom Come: Deliverance 1 w jakiejkolwiek formie czy kształcie. Oczywiście zagorzali fani bardzo by tego chcieli. Jestem tego całkowicie świadomy, ale szczerze mówiąc, nie widzę... Chyba że ktoś przyjdzie jak Saber Interactive w tamtych czasach, mówiąc: „Hej, zróbmy port wersji Switch”. Jeśli ktoś taki nie zgłosi się do nas aktywnie, to nie widzę, by Warhorse to zrobiło.