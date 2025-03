Kingdom Come Deliverance 2 z ogromną aktualizacją. Ponad 1000 poprawek trafiło już do gry

Na początku marca twórcy Kingdom Come Deliverance 2 zapowiadali, że szykują ogromną aktualizację do gry . Patch opatrzony numerem 1.2 trafił już w ręce graczy i przyniósł ponad 1000 poprawek, a także ulepszenia. Zmiany te obejmują różnorodne aspekty rozgrywki, w tym balans gry czy zachowanie postaci niezależnych.

Nowa aktualizacja Kingdom Come Deliverance 2 wprowadza 1000 poprawek i nowości

Wśród nowości oferowanych przez twórców Kingdom Come Deliverance 2 znajduje się między innymi fryzjer, u którego Henryk będzie mógł zmienić fryzurę i zarost. Skorzystanie z usług fryzjera tymczasowo zwiększa poziom charyzmy postaci. To jednak nie wszystko, co przygotowali deweloperzy.