To właśnie tę aktorkę Jeff Bezos widzi w roli dziewczyny Bonda. Co na to twórcy?

Przekonamy się, jak wiele do powiedzenia ma szef Amazonu w przypadku castingu. Wciąż nie wiemy, kto zagra agenta 007, ale nie przeszkadza to typować też dziewczyny Bonda.

To nie pierwszy raz, gry szef Amazona daje jasno do zrozumienia, że traktuje nowego Bonda z wyjątkową uwagą. W obszernym wywiadzie dla Variety znalazła się prawdziwa sensacja — według źródeł magazynu, Jeff Bezos „bardzo chce”, by Sydney Sweeney zagrała kolejną dziewczynę Bonda. Założyciel Amazona miał osobiście wspierać ten pomysł, a jego relacje z aktorką są nie tylko towarzyskie, lecz także biznesowe — oboje współpracują przy nowej linii bielizny Sweeney. Na ile lobbowanie aktorki przez samego szefa okaże się skuteczne? Sydney Sweeney dziewczyną Bonda? Tego chce szef Amazona Jak podaje Variety, Sweeney była gościem na ślubie Bezosa i Lauren Sánchez w czerwcu. Zapytana przez dziennikarza o krążące plotki na temat roli w Bondzie 26, aktorka na moment straciła rezon.

Nie mogę. [Siedmiosekundowa pauza.] Nie wiem. [Dziesięciosekundowa pauza.] Szczerze mówiąc, nie znam wszystkich plotek o Bondzie, ale zawsze byłam wielką fanką tej serii i jestem podekscytowana i ciekawa, co z nią zrobią – powiedziała Sweeney. Choć odpowiedź była dyplomatyczna i wymijająca, fani już wyobrażają sobie, jak wyglądałby Bond z Sydney Sweeney u boku agenta 007. Aktorka, znana z Euforii, w ostatnich latach pozostaje bardzo gorącym nazwiskiem. Niedawno wzbudziła też sporo kontrowersji w sieci. Jej reklama dla American Eagle została skrytykowana przez część internautów jako „regresywna” i „rasistowska”, a późniejsze informacje o jej rejestracji jako wyborczyni Partii Republikańskiej tylko dolały oliwy do ognia. Głos w sprawie zabrał nawet Donald Trump, który pochwalił Sweeney, nazywając jej spot „najgorętszą reklamą”. A warto przypomnieć, że aktorka reklamowała też... mydło z wody po własnej kąpieli.

GramTV przedstawia:

W międzyczasie aktorka rozwija swoją karierę jako aktorka. Zbiera jednak bardzo pozytywne recenzje za swoją najnowszą rolę bokserki Christy Martin w biograficznym filmie Christy Davida Michôda oraz pojawi się w trzecim sezonie Euforii. Nawet jeśli Bezos i Amazon wspierają kandydaturę Sweeney do roli dziewczyny Bonda, ostateczna decyzja należy do reżysera Denisa Villeneuve’a, który ma stanąć za kamerą Bonda 26. Jeśli Villeneuve uzna, że Sydney pasuje do jego wizji filmu, internet z pewnością eksploduje.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.





