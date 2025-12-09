Genialnie zapowiadające się science fiction w nowym zwiastunie. Amazon szykuje mocną premierę na przyszły rok

Amazon MGM Studios udostępnił nowy zwiastun filmu 90 minut do wolności, najnowszego thrillera science fiction, w którym Chris Pratt i Rebecca Ferguson mierzą się z bezlitosnym systemem sądownictwa opartego na sztucznej inteligencji. Produkcja opowiada historię detektywa oskarżonego o zabójstwo żony. Mężczyzna otrzymuje zaledwie dziewięćdziesiąt minut na udowodnienie swojej niewinności przed algorytmicznym sędzią, który nie wykazuje żadnego zrozumienia dla ludzkich emocji. Wraz ze zwiastunem do sieci trafił również wideo zza kulis z wypowiedziami aktorów. Ona materiały zobaczycie poniżej.

90 minut do wolności – nowy zwiastun świetnie zapowiadającego się science fiction

Nowy zwiastun rozwija koncepcję świata przedstawionego, pokazując jak bohater grany przez Pratta był jednym z gorących zwolenników systemu Mercy Capital Court, który miał zagwarantować bezbłędność sądowych wyroków. Trailer sugeruje jednak, że rzeczywistość jest daleka od ideału. Choć główny bohater ukrywa własne sekrety, coraz wyraźniej widać, że oskarżenie o morderstwo może być elementem znacznie bardziej niepokojącej układanki.