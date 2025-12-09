Zaloguj się lub Zarejestruj

Genialnie zapowiadające się science fiction w nowym zwiastunie. Amazon szykuje mocną premierę na przyszły rok

Radosław Krajewski
2025/12/09 16:10
Amazon zaprezentował również świeży plakat nadchodzącej produkcji.

Amazon MGM Studios udostępnił nowy zwiastun filmu 90 minut do wolności, najnowszego thrillera science fiction, w którym Chris Pratt i Rebecca Ferguson mierzą się z bezlitosnym systemem sądownictwa opartego na sztucznej inteligencji. Produkcja opowiada historię detektywa oskarżonego o zabójstwo żony. Mężczyzna otrzymuje zaledwie dziewięćdziesiąt minut na udowodnienie swojej niewinności przed algorytmicznym sędzią, który nie wykazuje żadnego zrozumienia dla ludzkich emocji. Wraz ze zwiastunem do sieci trafił również wideo zza kulis z wypowiedziami aktorów. Ona materiały zobaczycie poniżej.

90 minut do wolności – nowy zwiastun świetnie zapowiadającego się science fiction

Nowy zwiastun rozwija koncepcję świata przedstawionego, pokazując jak bohater grany przez Pratta był jednym z gorących zwolenników systemu Mercy Capital Court, który miał zagwarantować bezbłędność sądowych wyroków. Trailer sugeruje jednak, że rzeczywistość jest daleka od ideału. Choć główny bohater ukrywa własne sekrety, coraz wyraźniej widać, że oskarżenie o morderstwo może być elementem znacznie bardziej niepokojącej układanki.

Za reżyserię odpowiada Timur Bekmambetov. W obsadzie obok Pratta i Ferguson znaleźli: Kali Reis, Annabelle Wallis, Chris Sullivan, Kenneth Choi, Kylie Rogers, Rafi Gavron oraz Jeff Pierre.

Przypomnijmy, że 90 minut do wolności zadebiutuje w kinach już 23 stycznia 2026 roku.

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
Grze
Gramowicz
Dzisiaj 17:55

Nasuwa się porównanie do Raportu mniejszości. Człowiek systemu zostaje pożarty przez system. Co w takim razie ma zrobić zwykły obywatel, który nie ma pojęcia, jak system działa od środka?

Zaś 90 minut czasu jednoznacznie wskazuje na Nick of Time z 1995 r. z Deppem. Domyślam się więc, że czas filmu jest skorelowany z czasem akcji...

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 17:08

Oczywiście film pt. "Mercy" musi się nazywać po polsku "90 minut do wolności". 




