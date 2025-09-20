Czy tak może wyglądać Leon w Resident Evil 9? Nasilają się plotki wokół postaci

Leon Kennedy od lat należy do absolutnej czołówki ulubionych bohaterów serii.

Niemal każda nowa informacja o wyczekiwanym Resident Evil 9 stawia pytanie o obecność Leona w grze. Temat ten rozgrzewa fanów do tego stopnia, że bohater zaczyna być już widoczny grze nawet jeśli… nic jeszcze nie zostało oficjalnie ujawnione. Czy ten przeciek jest prawdziwy? Resident Evil 9 – jak będzie wyglądać Leon w nowej grze? Niedługo po tym, jak dowiedzieliśmy się o powrocie korporacji Umbrella nowej grze, w sieci pojawił się rzekomy obraz z wewnętrznego dokumentu Resident Evil Requiem. Ma on przedstawiać Leona S. Kennedy’ego w zupełnie nowej odsłonie. Postać wygląda na wyraźnie starszą, zmęczoną i — co najbardziej przyciąga uwagę — nosi opaskę na oko, co od razu skojarzyło się wielu fanom z Solid Snake’iem z serii Metal Gear Solid. Czy można dawać temu wiarę?

Problem w tym, że nie mamy pewności, czy przeciek jest prawdziwy. Materiał pojawił się na Reddicie i 4chanie, czyli miejscach, które często bywają źródłem fałszywych przecieków. Capcom nie potwierdził autentyczności obrazu i wciąż oficjalnie promuje nową bohaterkę serii, Grace Ashcroft. Niektórzy fani i znani informatorzy, jak Dusk Golem, od miesięcy sugerują, że Leon ma pojawić się w Requiem jako grywalna postać, a nawet że Capcom szykuje dla niego pożegnalny wątek fabularny. Jeśli tak by było, przemiana Kennedy’ego w poobijanego, dojrzałego wojownika mogłaby mieć sens. Jak jednak zauważa Dusk Golem, niezależnie od tego, że sam koncept jest intrygujący, zdjęcie które obiegło sieć jest według niego fałszywką:

Nic nie mówiłem, bo nie lubię bawić się w „demaskowanie każdego przecieku” w 20 pytań, zwłaszcza że wieści o Resident Evil Requiem napływają dość regularnie. I szczerze mówiąc, myślałem, że to oczywiste, ale tak, ta opaska na oko Leona i dwugłowy Licker to fake. Jedno jest pewne – ten materiał ma podgrzać atmosferę przed premierą. I choć na tym etapie wciąż mówimy wyłącznie o plotkach, ich coraz większe nasilenie może sugerować, że Capcom przygotowuje się do oficjalnego ujawnienia Leona w Resident Evil Requiem. https://xcancel.com/AestheticGamer1/status/1969099369019224145

