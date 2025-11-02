Z okazji 30-lecia marki Resident Evil, seria survival horrorów połączy siły z japońskim zespołem Babymetal. Dla niewtajemniczonych — Babymetal to japoński girlsband, który łączy metalowe riffy i growl z popowym wokalem i choreografią w stylu idolek. Trio, które zadebiutowało w 2010 roku, zdobyło światową popularność dzięki energetycznym koncertom i unikalnemu połączeniu słodkiego image’u z mocnym brzmieniem heavy metalu.

Resident Evil łączy siły z Babymetal z okazji 30-lecia serii

Jak zapowiada Capcom, kolaboracja Resident Evil X Babymetal przyniesie „ekskluzywne gadżety” inspirowane obydwoma światami. W krótkim wideo zapowiadającym współpracę pojawiła się Maggie Robertson, aktorka wcielająca się w Lady Dimitrescu z Resident Evil Village, która zachęca fanów do śledzenia kolejnych ogłoszeń.