Resident Evil łączy siły z Babymetal z okazji 30-lecia serii

Jakub Piwoński
2025/11/02 19:30
Capcom szykuje nietypową, ale niezwykle ciekawą współpracę.

Z okazji 30-lecia marki Resident Evil, seria survival horrorów połączy siły z japońskim zespołem Babymetal. Dla niewtajemniczonych — Babymetal to japoński girlsband, który łączy metalowe riffy i growl z popowym wokalem i choreografią w stylu idolek. Trio, które zadebiutowało w 2010 roku, zdobyło światową popularność dzięki energetycznym koncertom i unikalnemu połączeniu słodkiego image’u z mocnym brzmieniem heavy metalu.

Jak zapowiada Capcom, kolaboracja Resident Evil X Babymetal przyniesie „ekskluzywne gadżety” inspirowane obydwoma światami. W krótkim wideo zapowiadającym współpracę pojawiła się Maggie Robertson, aktorka wcielająca się w Lady Dimitrescu z Resident Evil Village, która zachęca fanów do śledzenia kolejnych ogłoszeń.

Nie wiadomo jeszcze, co dokładnie szykują twórcy — możliwe, że będzie to limitowana linia odzieży, figurki lub specjalne wydanie muzyczne. Fani liczą jednak na coś więcej niż tylko kolekcjonerskie przedmioty, np. na wspólny utwór Babymetal inspirowany światem Resident Evil.

To nie pierwszy raz, kiedy Capcom współpracuje z artystami z Japonii. W 2016 roku zespół L’Arc-en-Ciel nagrał utwór Don’t Be Afraid promujący Resident Evil, któremu towarzyszył klip w technologii VR osadzony w Racoon City.

Trzydziestolecie serii przypadnie w 2026 roku, a już 27 lutego tego samego roku ma zadebiutować Resident Evil Requiem. Czy Babymetal wykona piosenkę w napisach końcowych? Fani mogą tylko spekulować — ale takie połączenie metalu i horroru brzmi jak coś, co trafić w gusta fanów.

Źródło:https://www.pcgamesn.com/resident-evil/babymetal-collaboration-30th-anniversary

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


