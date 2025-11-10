Nowa gra Resident Evil ukaże się już w przyszłym tygodniu. Ale jest jeden haczyk

Capcom zapowiedział nową grę w uniwersum Resident Evil, która zadebiutuje już 18 listopada. Produkcja zatytułowana Resident Evil: Survival Unit pojawi się na urządzeniach z systemami iOS oraz Android. Co ciekawe, tytuł będzie darmowy, a jego premiera nastąpi kilka miesięcy przed wydaniem kolejnej głównej odsłony serii, Resident Evil Requiem.

Resident Evil: Survival Unit – nowa gra mobilna Capcomu

Nowa propozycja Capcomu nie będzie jednak klasycznym survival horrorem. Resident Evil: Survival Unit to strategia z elementami zarządzania, w której gracze pokierują grupą ocalałych po tajemniczej infekcji, zbierając zasoby, rozbudowując bazę i broniąc się przed zarażonymi. W grze pojawią się znane postacie z serii — Leon S. Kennedy, Jill Valentine i Claire Redfield.