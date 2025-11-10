Zaloguj się lub Zarejestruj

Nowa gra Resident Evil ukaże się już w przyszłym tygodniu. Ale jest jeden haczyk

Jakub Piwoński
2025/11/10 18:30
To gra mobilna. Co ciekawe, ma przypominać XCOM.

Capcom zapowiedział nową grę w uniwersum Resident Evil, która zadebiutuje już 18 listopada. Produkcja zatytułowana Resident Evil: Survival Unit pojawi się na urządzeniach z systemami iOS oraz Android. Co ciekawe, tytuł będzie darmowy, a jego premiera nastąpi kilka miesięcy przed wydaniem kolejnej głównej odsłony serii, Resident Evil Requiem.

Resident Evil: Survival Unit
Resident Evil: Survival Unit

Resident Evil: Survival Unit – nowa gra mobilna Capcomu

Nowa propozycja Capcomu nie będzie jednak klasycznym survival horrorem. Resident Evil: Survival Unit to strategia z elementami zarządzania, w której gracze pokierują grupą ocalałych po tajemniczej infekcji, zbierając zasoby, rozbudowując bazę i broniąc się przed zarażonymi. W grze pojawią się znane postacie z serii — Leon S. Kennedy, Jill Valentine i Claire Redfield.

Rozgrywka ma przypominać produkcje w stylu XCOM, łącząc taktyczne decyzje z klimatem znanym z uniwersum Resident Evil. Za opracowanie i wydanie gry odpowiadają firmy Aniplex oraz Joycity, działające na licencji Capcomu. Premiera została zaplanowana na godzinę 21:00 czasu wschodniego (ET). W sklepach AppStore można grę już zapisać do pobrania, a zostanie udostępniona w dniu premiery.

Choć tytuł nie jest szeroko promowany przez Capcom, a zwiastun zgromadził dotąd mniej niż 10 tysięcy wyświetleń, jego odbiór jest raczej pozytywny — z ponad 380 polubieniami i niespełna setką negatywnych opinii.

Jak oceniasz ten nietypowy kierunek dla serii? Czy dasz szansę Resident Evil: Survival Unit, czy raczej poczekasz na Resident Evil Requiem? Czekamy na komentarze.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/new-resident-evil-game-releases-next-week/

News
Capcom
Resident Evil
gra mobilna
resident evil survival unit
Jakub Piwoński

Jakub Piwoński


