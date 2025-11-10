Nowa gra Resident Evil ukaże się już w przyszłym tygodniu. Ale jest jeden haczyk

Capcom zapowiedział nową grę w uniwersum Resident Evil, która zadebiutuje już 18 listopada. Produkcja zatytułowana Resident Evil: Survival Unit pojawi się na urządzeniach z systemami iOS oraz Android. Co ciekawe, tytuł będzie darmowy, a jego premiera nastąpi kilka miesięcy przed wydaniem kolejnej głównej odsłony serii, Resident Evil Requiem.
Resident Evil: Survival Unit – nowa gra mobilna Capcomu
Nowa propozycja Capcomu nie będzie jednak klasycznym survival horrorem. Resident Evil: Survival Unit to strategia z elementami zarządzania, w której gracze pokierują grupą ocalałych po tajemniczej infekcji, zbierając zasoby, rozbudowując bazę i broniąc się przed zarażonymi. W grze pojawią się znane postacie z serii — Leon S. Kennedy, Jill Valentine i Claire Redfield.
Rozgrywka ma przypominać produkcje w stylu XCOM, łącząc taktyczne decyzje z klimatem znanym z uniwersum Resident Evil. Za opracowanie i wydanie gry odpowiadają firmy Aniplex oraz Joycity, działające na licencji Capcomu. Premiera została zaplanowana na godzinę 21:00 czasu wschodniego (ET). W sklepach AppStore można grę już zapisać do pobrania, a zostanie udostępniona w dniu premiery.
GramTV przedstawia:
Choć tytuł nie jest szeroko promowany przez Capcom, a zwiastun zgromadził dotąd mniej niż 10 tysięcy wyświetleń, jego odbiór jest raczej pozytywny — z ponad 380 polubieniami i niespełna setką negatywnych opinii.
Jak oceniasz ten nietypowy kierunek dla serii? Czy dasz szansę Resident Evil: Survival Unit, czy raczej poczekasz na Resident Evil Requiem? Czekamy na komentarze.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!