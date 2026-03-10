Czy remake Metal Gear Solid 3 przekonał graczy? Liczby mówią same za siebie

Tytuł ten otrzymał nazwę Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Czy gracze otrzymali to, na co liczyli?
Tyle kopii remake’u Metal Gear Solid 3 udało się sprzedać
Ogólnie rzecz biorąc remake MGS3 został przyjęty bardzo dobrze. Zależnie od platformy, produkcja wykręciła na Metacriticu średnią ocen między 83 a 85. Zwracano uwagę m.in. na świetną oprawę wizualną, za którą odpowiadał silnik Unreal Engine 5. Jednocześnie jednak twórcy zachowali układ poziomów identyczny względem tego, co było w oryginalnej wersji. Zmodyfikowano natomiast sterowanie, które w MGS Delta było bliższe temu, co mogliśmy znać z Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. W efekcie nawet brak Hideo Kojimy, który nie był w choćby minimalnym stopniu zaangażowany w projekt, nie okazał się tak negatywny dla PR-u gry.
