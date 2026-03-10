Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy remake Metal Gear Solid 3 przekonał graczy? Liczby mówią same za siebie

Maciej Petryszyn
2026/03/10 16:20
Jesienią ubiegłego roku Konami wreszcie spełniło marzenia fanów. Ukazało się odświeżone wydanie Metal Gear Solid 3.

Tytuł ten otrzymał nazwę Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Czy gracze otrzymali to, na co liczyli?

Tyle kopii remake’u Metal Gear Solid 3 udało się sprzedać

Ogólnie rzecz biorąc remake MGS3 został przyjęty bardzo dobrze. Zależnie od platformy, produkcja wykręciła na Metacriticu średnią ocen między 83 a 85. Zwracano uwagę m.in. na świetną oprawę wizualną, za którą odpowiadał silnik Unreal Engine 5. Jednocześnie jednak twórcy zachowali układ poziomów identyczny względem tego, co było w oryginalnej wersji. Zmodyfikowano natomiast sterowanie, które w MGS Delta było bliższe temu, co mogliśmy znać z Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain. W efekcie nawet brak Hideo Kojimy, który nie był w choćby minimalnym stopniu zaangażowany w projekt, nie okazał się tak negatywny dla PR-u gry.

GramTV przedstawia:

Jak to wszystko wpłynęło na sprzedaż? Konami podzieliło się najnowszymi wynikami, z których wynika, że w 7 miesięcy Metal Gear Solid Delta: Snake Eater znalazło na całym świecie 2 miliony nabywców. W wynik ten wliczają się zarówno kopie fizyczne, jak i te cyfrowe sprzedawane na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Co prawda liczba ta jest znacząco mniejsza niż np. w przypadku MGS5, który już w pierwszej dobie został kupiony 3 miliony razy. Trzeba jednak pamiętać, że sama marka wróciła do świadomości ludzi po zawirowaniach między wydawcą a jej twórcą oraz kilku latach w zawieszeniu.

Ostatnią pełnoprawną odsłoną cyklu Metal Gear jest wspomniane już Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain z 2015 roku, które było ostatnią grą Kojimy pod szyldem Konami. Potem ukazał się jeszcze nastawiony na przetrwanie Metal Gear Survive, który zebrał jednak bardzo słabe oceny. Od tego czasu Japończycy zajęli się więc jedynie ponownym wydawaniem klasyków. Poza remake’em Metal Gear Solid 3 ukazało się też Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Z kolei na sierpień tego roku zaplanowano premierę Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, w którego skład wejdą Ghost Babel, 4: Guns of the Patriots oraz Peace Walker.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/18436-metal-gear-solid-delta-snake-eater-has-sold-two-million-copies

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

