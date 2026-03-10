Czy remake Metal Gear Solid 3 przekonał graczy? Liczby mówią same za siebie

Jak to wszystko wpłynęło na sprzedaż? Konami podzieliło się najnowszymi wynikami, z których wynika, że w 7 miesięcy Metal Gear Solid Delta: Snake Eater znalazło na całym świecie 2 miliony nabywców. W wynik ten wliczają się zarówno kopie fizyczne, jak i te cyfrowe sprzedawane na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Co prawda liczba ta jest znacząco mniejsza niż np. w przypadku MGS5, który już w pierwszej dobie został kupiony 3 miliony razy. Trzeba jednak pamiętać, że sama marka wróciła do świadomości ludzi po zawirowaniach między wydawcą a jej twórcą oraz kilku latach w zawieszeniu.

Ostatnią pełnoprawną odsłoną cyklu Metal Gear jest wspomniane już Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain z 2015 roku, które było ostatnią grą Kojimy pod szyldem Konami. Potem ukazał się jeszcze nastawiony na przetrwanie Metal Gear Survive, który zebrał jednak bardzo słabe oceny. Od tego czasu Japończycy zajęli się więc jedynie ponownym wydawaniem klasyków. Poza remake’em Metal Gear Solid 3 ukazało się też Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Z kolei na sierpień tego roku zaplanowano premierę Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, w którego skład wejdą Ghost Babel, 4: Guns of the Patriots oraz Peace Walker.