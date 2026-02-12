Zaloguj się lub Zarejestruj

FPS w uniwersum Metal Gear od twórców Titanfalla? Kojima potwierdza

Maciej Petryszyn
2026/02/12 10:00
Seria Metal Gear w trakcie wielu dziesięcioleci istnienia miewała różne skoki w bok. Generalnie jednak kojarzy się ona z gatunkiem skradanek.

Okazuje się jednak, że kilka lat temu istniała szansa, iż dostaniemy pierwszoosobową strzelankę w tym samym uniwersum. Kto miał ją stworzyć?

Kojima rozmawiał na temat FPS-a w uniwersum Metal Geara

Ujawnił to Hideo Kojima, który był gościem niedawnego DICE Summit. Tam uczczono pamięć zmarłego pod koniec ubiegłego roku w wypadku samochodowym Vince’a Zampelli. To z nim Kojima miał rozmawiać tuż przed swoim odejściem z Konami. Tematem było właśnie stworzenie FPS-a w uniwersum Solid Snake’a. Jak jednak wiemy, projekt taki nigdy ostatecznie nie doszedł do skutku.

Co jednak ciekawe, wygląda na to, że sami twórcy mieli na poważnie brać tę koncepcję pod uwagę. Na to podczas rzeczonego konwentu wskazał Geoff Keighley, według którego Kojima i Zampella mieli wielokrotnie rozmawiać ze sobą o metal gearowej pierwszoosobowej strzelance. Jesteśmy nawet w stanie względnie umieścić tę sytuację na linii czasu.

Jak zostało wspomniane, wszystko miało dziać się krótko przed odejściem Japończyka z Konami, które nastąpiło pod koniec 2015 roku. W tamtym momencie Zampelli działał już we współzałożonym przez siebie 5 lat wcześniej Respawn Entertainment, które kończyło prace nad drugą odsłoną serii Titanfall.

Czy Metal Gear bez udziału Hideo Kojimy byłby czymś zaskakującym? Niekoniecznie. Wszak już pierwotny sequel oryginału, Snake's Revenge z 1990 roku, powstał bez wiedzy Japończyka. Dobrym przykładem jest tutaj także Metal Gear Rising: Revengeance z 2013 roku, które stworzyło znane z cyklu Bayonetta studio PlatinumGames.

Zasadne wydaje się pytanie, czy FPS w uniwersum Metal Geara kiedykolwiek powstanie. Niemniej to powinniśmy kierować już nie do Kojimy, który od ponad dekady działa już w ramach własnej ekipy, Kojima Productions. Prawa do przygód Solid Snake’a pozostały natomiast w rękach Konami, które w tamtym roku wydało Metal Gear Solid Δ – Snake Eater, czyli remake MGS3. Ten w Gram.pl oceniony został na 7,5 na 10.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/action/on-another-timeline-we-could-have-had-a-metal-gear-solid-first-person-shooter-made-with-vince-zampella/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

