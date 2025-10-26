Zaloguj się lub Zarejestruj

Czy Jedna bitwa po drugiej to komedia? W taki sposób zakwalifikuje się do Złotych Globów

Jakub Piwoński
2025/10/26 13:30
Ta kategoria zawsze dawała sporo niespodzianek. Definicja komedii według Hollywood jest wciąż niejasna.

Sezon nagród nabiera tempa, a Hollywood zaczyna układać listy swoich faworytów. Wśród tytułów, które mogą namieszać przy rozdaniu Złotych Globów, pojawiła się Jedna bitwa po drugiej – najnowszy film Paula Thomasa Andersona. Nie ma w tym nic dziwnego – nagrody to jedyny sposób, by film osiągnął sukces, bo ten finansowy już raczej możliwy nie jest. Zastanawia jednak, że Warner Bros. planuje wystawić film w kategorii… najlepsza komedia lub musical.

Jedna bitwa po drugiej wystartuje do Złotych Globów jako komedia

Ta kategoria zawsze dostarczała sporo niejasnych wyborów. Definicja komedii według Hollywood jest wciąż niejasna. W zeszłym roku trafił do niej body-horror Substancja i słodko-gorzka Anora. W przeszłości było nie mniej zaskoczeń, bo za komedię uznano horror Uciekaj i groteskowe Biedne istoty.

Jak donosi blog World of Reel, na skutek tego, Leonardo DiCaprio, odtwórca głównej roli, zostanie zgłoszony do nagrody dla najlepszego aktora w komedii lub musicalu. Wśród potencjalnych nominowanych znaleźli się również Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall i Teyana Taylor, którzy mogą trafić na listę kandydatów w kategoriach drugoplanowych. Z kolei Chase Infiniti, wcielająca się w córkę bohatera DiCaprio, jest wymieniana wśród faworytek do nominacji za rolę pierwszoplanową. Aktorzy z filmu są też mocnymi kandydatami do nominacji oscarowych.

Czasami jest tak, że wystartowanie w kategorii komediowej filmu o ciężarze dramatycznym zwiększa jego szansę na wygraną. Ale tu jednak film Andersona raczej ryzykuje. Najpoważniejszym konkurentem filmu będzie w takim wypadu Wicked: Na dobre, które od miesięcy uchodzi za murowanego kandydata do zwycięstwa. Film już teraz zbiera bardzo dobre oceny. Wygląda więc na to, że Złote Globy znów mogą zaskoczyć swoimi wyborami. Nominacje do Złotych Globów poznamy 5 grudnia.

https://www.worldofreel.com/blog/2025/10/24/warner-bros-submits-one-battle-after-another-in-comedy-categories-at-golden-globes

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


