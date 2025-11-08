Zaloguj się lub Zarejestruj

Zmarł reżyser jednego z najbardziej niedocenionych filmów survivalowych

Jakub Piwoński
2025/11/08 09:00
Twórca dobrze radził sobie w kinie komercyjnym i arthousowym.

Nie żyje Lee Tamahori, nowozelandzki reżyser znany z takich filmów jak Lekcja przetrwania, Tylko instynkt czy Śmierć nadejdzie jutro. Twórca zmarł w wieku 75 lat po długiej walce z chorobą Parkinsona.

Choć jego nazwisko nie zawsze przebijało się do hollywoodzkiego mainstreamu, Tamahori pozostawił po sobie imponujący dorobek, w którym łączył kino artystyczne z widowiskowym rozmachem. Przełomem w jego karierze był dramat Tylko instynkt z 1994 roku – przejmujący, brutalny i niezwykle autentyczny portret życia miejskich Maorysów. Film do dziś uznawany jest za jedno z najważniejszych dzieł w historii nowozelandzkiego kina.

W 1997 roku reżyser zrealizował Lekcję przetrwania, napisaną przez Davida Mameta, z Anthonym Hopkinsem i Alekiem Baldwinem w rolach głównych. Historia walki o przetrwanie w dzikiej tundrze z niedźwiedziem w roli głównego zagrożenia uchodzi dziś za jeden z najbardziej niedocenionych filmów survivalowych lat 90.

Tamahori dał się również poznać międzynarodowej publiczności dzięki realizacji Śmierć nadejdzie jutro z 2002 roku – ostatniego filmu o Jamesie Bondzie z Piercem Brosnanem w roli agenta 007. Choć produkcja budziła mieszane opinie, wielu widzów doceniło jej rozmach i energię, jaką reżyser wprowadził do serii.

GramTV przedstawia:

W kolejnych latach Tamahori eksperymentował z różnymi gatunkami, tworząc m.in. Mulholland Falls, W sieci pająka, Next oraz Sobowtóra diabła, w którym Dominic Cooper wcielił się jednocześnie w Udaya Husajna i jego sobowtóra. Reżyser powrócił też do swoich korzeni w filmach Patriarcha (2016) i Próba wiary (2023), ponownie podejmując tematykę tożsamości oraz konfliktów kulturowych.

Choć jego kariera miała wzloty i upadki, Lee Tamahori pozostanie w pamięci widzów jako artysta, który nigdy nie bał się ryzyka i zawsze próbował opowiadać historie z pasją oraz odwagą.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/11/7/lee-tamahori-acclaimed-kiwi-director-behind-once-were-warriors-dies-at-75

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


