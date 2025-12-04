Woody Allen kończy 90 lat i zapowiada nowy film. Znowu będzie kręcić w Europie

Czterokrotny zdobywca Oscara wraca do Hiszpanii.

To już pewne: Woody Allen, który właśnie skończył 90 lat, wraca na plan filmowy. Wiosną ruszają zdjęcia do projektu roboczo nazwanego WASP 2026 – skrótu od Woody Allen Spring Project. Reżyser przez długi czas pozostawał w zawodowym zawieszeniu, w dużej mierze z powodu niekończących się kontrowersji, które utrudniały mu pozyskanie środków na nowe produkcje. Teraz pytanie brzmi: czy tym razem uda mu się w pełni sfinansować film? Woody Allen znowu nakręci film w Hiszpanii Allen ogłosił, że ponownie będzie pracował w Hiszpanii:

Z wielką przyjemnością wrócę do Hiszpanii… to będzie moja pierwsza okazja, żeby nakręcić film w Madrycie, mieście, które zawsze kochałem. Zdjęcia mają ruszyć w marcu, a budżet przekroczy 11 mln dolarów, z czego aż 4 mln zapewni miasto Madryt. W zamian reżyser zobowiązał się umieścić słowo „Madryt” w tytule filmu. Plan zdjęciowy ma potrwać sześć miesięcy, choć dotychczas Allen nigdy nie pracował tak długo. Warto jednak dodać, co podkreśla sam twórca, że w przypadku scenariusza posiada „jeden z najlepszych pomysłów w życiu”.

Projekt wspiera również 3Six9 Studios, saudyjska firma kierowana przez miliardera Mohammeda Youssefa El Khereijiego. To właśnie ten wątek budzi najwięcej emocji – do tej pory Allen nie współpracował z podmiotami z Zatoki Perskiej. Dodatkowo Wyspy Kanaryjskie oraz Kraj Basków zaoferowały własne pakiety finansowania, co otwiera przed reżyserem kilka alternatywnych lokalizacji. Ostatni film twórcy, Niewierni w Paryżu z 2023 roku, został dobrze przyjęty i okazał się jego najlepiej ocenianym dziełem od czasu Blue Jasmine. Natomiast ostatnim filmem amerykańskiego twórcy nakręconym w Hiszpanii jest średnio przyjęty Hiszpański romans z 2020. Kraj ten po raz pierwszy został przez twórcę odwiedzony za sprawą Vicky, Cristina, Barcelona z 2008. Fabuła i obsada pozostają tajemnicą, choć spekuluje się, że do Allena mogą wrócić Javier Bardem i Penélope Cruz.

Jakub Piwoński Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.






