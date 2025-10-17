Wicked 2 jest tak dobry, jak dobry jest Ojciec chrzestny 2. Przynajmniej jako musical

Doświadczony dziennikarz Deadline, Baz Bamigboye, otrzymał od Universal ekskluzywną możliwość podzielenia się swoimi wrażeniami po seansie filmu Wicked: Na dobre. To pierwsza oficjalna reakcja na sequel musicalu Johna M. Chu, który trafi do kin 21 listopada 2025 roku. Efekt? Dziennikarz wylewa z siebie same zachwyty.

Wicked: Na dobre – zachwyty nad kontynuacją przebojowego musicalu

Jak trwafnie zwraca uwagę blog Worldofreel.com, trudno to jednak nazwać klasyczną recenzją. Artykuł brzmi raczej jak entuzjastyczny materiał promocyjny – pełen zachwytów i superlatyw. Bamigboye opisuje film jako „wspaniale, pysznie dobry” i „jeden z najlepszych filmów roku”, porównując Wicked: Na dobre nawet do Ojca Chrzestnego II. Towarzyszy temu ekskluzywny wywiad z reżyserem, co dodatkowo rozmywa granicę między dziennikarstwem a marketingiem.