To jedyna szansa, by Jedna bitwa po drugiej była dla Warner Bros. sukcesem

Jedna bitwa po drugiej, która od jakiegoś czasu jest dostępna w kinach, to film zdecydowanie niejednoznaczy.

Już wcześniej informowaliśmy, że nowy film Paula Thomasa Andersona miał niepewny start w kinach. W tym tygodniu film Jedna bitwa po drugiej nie odnotował wielkich wpływów, ale, co zaskakujące, wciąż pozostaje jednym z najlepiej zarabiających tytułów w dorobku reżysera. Budżet produkcji szacowany jest na około 140–175 mln dolarów, co oznacza, że próg rentowności może wynieść aż 350 mln dolarów. Przy obecnych prognozach, które przewidują wpływy na poziomie 200–210 mln, Warner Bros. może uznać projekt za nieopłacalny.

Jedna bitwa po drugiej będzie klapą i artystycznym sukcesem jednocześnie?

Mimo tego, film ma szansę zwrócić się w inny sposób – dzięki prestiżowi. To obecnie faworyt w wyścigu po nagrody. Jedna bitwa po drugiej za sprawą rewelacyjnych recenzji i słów uznania ze strony ludzi kina stała się najpewniejszym faworytem w wyścigu po Oscary. Eksperci przewidują 10–12 nominacji, w tym w kategoriach najlepszy film, reżyseria Paula Thomasa Andersona, główna rola Leo DiCaprio i rola drugoplanowa Seana Penna.