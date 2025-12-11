Zaloguj się lub Zarejestruj

Leonardo DiCaprio wybrał już swoje dwa następne filmy. Będzie współpracować z legendarnymi reżyserami

Jakub Piwoński
2025/12/11 20:30
Spekulowano o zawodowej drodze DiCaprio od miesięcy, bo kierunków było kilka, ale wydaje się, że ten jest już pewny. Dwa nowe filmy na horyzoncie z DiCaprio w obsadzie.

Leonardo DiCaprio nie zwalnia tempa. Aktor już zapowiedział dwa kolejne projekty, w które zaangażuje się po zakończeniu kampanii oscarowej za Jedna bitwa po drugiej (aktor jest nominowany do Złotego Globu). Pierwszym jest współpraca z Martinem Scorsese przy adaptacji powieści Francisa Steegmullera Co się dzieje nocą. Drugim – kontynuacja kultowej Gorączki, której zdjęcia mają ruszyć w sierpniu 2026.

Czas krwawego księżyca
Czas krwawego księżyca

Leonardo DiCaprio nie zwalnia temp. Znowu zagra u Scorsese

W przypadku filmu Scorsese, DiCaprio zagra u boku Jennifer Lawrence. Historia opowiada o amerykańskiej parze, która przyjeżdża do zaśnieżonego europejskiego miasteczka, aby adoptować dziecko. Zatrzymują się w niemal opuszczonym hotelu, pełnym zagadkowych mieszkańców: ekstrawaganckiej piosenkarki, skorumpowanego biznesmena i magnetycznej uzdrowicielki. W miarę jak bohaterowie walczą o powrót dziecka, świat wokół nich zaczyna się rozpadać – tak samo jak ich poczucie własnej wartości i relacja małżeńska.

GramTV przedstawia:

Scorsese słynie z długiego i skrupulatnego procesu montażu – w jego filmach od Wilka z Wall Street po Irlandczyka postprodukcja trwała nawet ponad rok. Nie inaczej będzie w tym przypadku, dlatego premiera najprawdopodobniej odbędzie się na festiwalu w Cannes w 2027 roku. DiCaprio zdradził też, że reżyser polecił mu ponowne obejrzenie Hitchcockowskiego Zawrót głowy jako inspirację do budowania napięcia i atmosfery. Będzie to już ósmy wspólny film duetu Scorsese i DiCaprio.

Tuż po zakończeniu zdjęć do filmu Scorsese, DiCaprio najwyraźniej od razu przeskoczy na plan zdjęciowy do Gorączki 2. Za kontynuację słynnego film sensacyjnego z lat 90. i tym razem odpowiada Michael Mann, który napisał nawet powieść o tym samym tytule. Ma to być trochę sequel, a trochę prequel pierwszego filmu. DiCaprio wcieli się w postać graną przez Vala Kilmera. To dwa różne światy, dwa legendarnie uznani reżyserzy – DiCaprio ponownie pokazuje, że nie boi się ambitnych projektów, balansując między klimatem thrillerów psychologicznych a kultową akcją. Fani aktora mogą szykować się na kolejne miesiące pełne oczekiwania i emocji.

Źródło:https://www.worldofreel.com/blog/2025/12/10/what-happens-at-night

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


