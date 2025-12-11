Leonardo DiCaprio wybrał już swoje dwa następne filmy. Będzie współpracować z legendarnymi reżyserami

Spekulowano o zawodowej drodze DiCaprio od miesięcy, bo kierunków było kilka, ale wydaje się, że ten jest już pewny. Dwa nowe filmy na horyzoncie z DiCaprio w obsadzie.

Leonardo DiCaprio nie zwalnia tempa. Aktor już zapowiedział dwa kolejne projekty, w które zaangażuje się po zakończeniu kampanii oscarowej za Jedna bitwa po drugiej (aktor jest nominowany do Złotego Globu). Pierwszym jest współpraca z Martinem Scorsese przy adaptacji powieści Francisa Steegmullera Co się dzieje nocą. Drugim – kontynuacja kultowej Gorączki, której zdjęcia mają ruszyć w sierpniu 2026.

Leonardo DiCaprio nie zwalnia temp. Znowu zagra u Scorsese

W przypadku filmu Scorsese, DiCaprio zagra u boku Jennifer Lawrence. Historia opowiada o amerykańskiej parze, która przyjeżdża do zaśnieżonego europejskiego miasteczka, aby adoptować dziecko. Zatrzymują się w niemal opuszczonym hotelu, pełnym zagadkowych mieszkańców: ekstrawaganckiej piosenkarki, skorumpowanego biznesmena i magnetycznej uzdrowicielki. W miarę jak bohaterowie walczą o powrót dziecka, świat wokół nich zaczyna się rozpadać – tak samo jak ich poczucie własnej wartości i relacja małżeńska.