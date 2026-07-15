Polski Indiana Jones? Szatan z siódmej klasy odsłania pierwsze materiały

Twórcy pokazali pierwszy teaser nowej ekranizacji kultowej powieści Kornela Makuszyńskiego.
Po latach zapowiedzi Szatan z siódmej klasy wreszcie zaczyna odkrywać swoje karty. Twórcy udostępnili pierwszy teaser oraz zdjęcia z filmu, który ma trafić do polskich kin w 2027 roku. Choć produkcja czerpie inspirację z klasycznej powieści Kornela Makuszyńskiego, widzowie nie powinni spodziewać się wiernej ekranizacji.
Twórcy mierzą w polskiego Indianę Jonesa
Jak zapowiadają twórcy, historia została uwspółcześniona i rozbudowana o nowy wątek związany z jedną z największych historycznych zagadek Europy – zaginionymi skarbami Napoleona, które według niektórych teorii mogły zostać ukryte na terenie Polski. Producent Mariusz Pujszo nie ukrywa, że od początku marzył o stworzeniu widowiska przygodowego inspirowanego duchem Indiany Jonesa.
Nad projektem Szatan z siódmej klasy pracuję od ponad 20 lat. To był mój wielki sen. Nie jest to dla mnie tylko kolejna ekranizacja kultowej powieści, ale szansa na stworzenie pierwszego w Polsce prawdziwego kina przygodowego w duchu Indiany Jonesa – filmu o poszukiwaczach skarbów, tajemnicach historii i wielkiej przygodzie dla całej rodziny.
Producent dodaje, że celem jest stworzenie nowoczesnego, dynamicznego filmu, który zainteresuje młodszych widzów. Jednocześnie jednak, produkcja ma zachować klimat dobrze znany czytelnikom powieści Makuszyńskiego. Za reżyserię odpowiada Kordian Piwowarski. W główną rolę 18-letniego Adama Cisowskiego wcieli się Maciej M. Tomaszewski, znany z produkcji Usta Usta, Idź pod prąd i Dziki.
GramTV przedstawia:
W obsadzie znaleźli się również Chris Cugowski, Karolina Ludwiniak, Grzegorz Prasalski-Gliwic, Natalia Pujszo, Justyna Zielska, a także Andrzej Grabowski i Edyta Olszówka. Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w kwietniu i właśnie ruszyła jego kampania promocyjna. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nowa odsłona Szatana z siódmej klasy zadebiutuje w polskich kinach w 2027 roku. Czekamy na więcej szczegółów.
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