Polski Indiana Jones? Szatan z siódmej klasy odsłania pierwsze materiały

Po latach zapowiedzi Szatan z siódmej klasy wreszcie zaczyna odkrywać swoje karty. Twórcy udostępnili pierwszy teaser oraz zdjęcia z filmu, który ma trafić do polskich kin w 2027 roku. Choć produkcja czerpie inspirację z klasycznej powieści Kornela Makuszyńskiego, widzowie nie powinni spodziewać się wiernej ekranizacji.

Twórcy mierzą w polskiego Indianę Jonesa

Jak zapowiadają twórcy, historia została uwspółcześniona i rozbudowana o nowy wątek związany z jedną z największych historycznych zagadek Europy – zaginionymi skarbami Napoleona, które według niektórych teorii mogły zostać ukryte na terenie Polski. Producent Mariusz Pujszo nie ukrywa, że od początku marzył o stworzeniu widowiska przygodowego inspirowanego duchem Indiany Jonesa.