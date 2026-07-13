Guild Wars dostanie własnego Hearthstone. A tak wygląda rozgrywka

Mistbound zadebiutuje dopiero w 2027 roku, ale twórcy pokazali już obszerny fragment z gry, będącej karcianką w świecie Guild Wars.

Zapowiedź Mistbound: Guild Wars Card Game okazała się jedną z największych niespodzianek ostatnich tygodni. ArenaNet wspólnie z NCSoft i platformą Bilibili postanowiło przenieść uniwersum Guild Wars do świata kolekcjonerskich gier karcianych. Dotychczas twórcy ujawnili niewiele, bo kilka zrzutów ekranu i zdradzili ogólne założenia rozgrywki. Teraz wiemy już znacznie więcej. Mistbound stawia na taktykę zamiast losowości W chińskich mediach opublikowano szczegółową prezentację systemu walki wraz z ponad 30-minutowym gameplayem. Dzięki temu po raz pierwszy można zobaczyć, jak w praktyce wygląda rozgrywka. Największą różnicą względem klasycznych karcianek pokroju Hearthstone jest plansza. Karty nie pozostają w jednym miejscu po zagraniu, lecz mogą być przesuwane po polu bitwy niczym jednostki w grach taktycznych lub figury szachowe. Odpowiednie ustawienie wojsk ma być kluczem do zwycięstwa.

Każdy gracz dysponuje również własnym dowódcą, który nie jest jedynie symbolem punktów życia. To pełnoprawna jednostka uczestnicząca w walce, a jej zdolności oraz styl gry mają definiować całą talię. Twórcy zapowiedzieli, że w dniu premiery do dyspozycji oddanych zostanie dziewięć archetypów oddziałów, odpowiadających profesjom znanym z Guild Wars 2. Nowi dowódcy mają trafiać do gry regularnie – co dwa miesiące.

GramTV przedstawia:

Co ciekawe, ArenaNet nie zamierza balansować rozgrywki wyłącznie poprzez zwiększanie statystyk kart. Znacznie większą rolę odegra kontrolowanie przestrzeni na planszy, odpowiednie flankowanie przeciwników czy zajmowanie kluczowych pól. Nawet element losowości ma wynikać przede wszystkim z geometrii pola bitwy, a nie z samych kart. Twórcy uprościli także przebieg tury. Zamiast oddzielnych faz ataku i obrony gracze skupiają się wyłącznie na zagrywaniu kart oraz ich przemieszczaniu, co ma wyraźnie przyspieszyć tempo pojedynków. Dla zachowania równowagi obie strony rozpoczynają mecz po przeciwnych przekątnych planszy. Poniżej możecie zobaczyć materiał z rozgrywki, prezentujące wszystkie najważniejsze mechaniki Mistbound. Premiera gry planowana jest na 2027 rok na PC oraz urządzenia mobilne.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.









