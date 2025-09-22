Czwarty sezon Wiedźmina jednym z najdroższych seriali w historii. Netflix wydał już fortunę na wiedźmińskie uniwersum

Kwota robi wrażenie.

Choć platformy streamingowe niechętnie dzielą się informacjami o kosztach swoich największych produkcji, co jakiś czas do sieci trafiają szczegóły dotyczące wydatków. Tym razem poznaliśmy aktualne dane dotyczące budżetów serialu Wiedźmin oraz jego aktorskich pobocznych projektów, które jasno pokazują, że Netflix nie szczędzi środków na rozwój marki. Wiedźmin – czwarty sezon jednym z najdroższych seriali w historii Niedawno dowiedzieliśmy się, że czwarty sezon Wiedźmina zadebiutuje na platformie już pod koniec października. W serialu pojawią się nowi bohaterowie, ale widzowie muszą przygotować się również na głośne rozstania, w tym z postaciami, które w książce Andrzeja Sapkowskiego przeżyły. Teraz serwis Redanian Intelligence ujawnił, ile kosztowało wyprodukowanie nowego sezonu.

Z najnowszych informacji wynika, że czwarty sezon Wiedźmina pochłonął aż 221 milionów dolarów, co daje około 27 milionów na jeden odcinek. To czyni go najdroższą odsłoną serii i jednocześnie jedną z najkosztowniejszych produkcji telewizyjnych w ogóle. Wyższy budżet miały tylko Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy (58 mln USD za odcinek), Cytadela (50 mln USD), Tajna inwazja (35,5 mln USD), Stranger Things 4 (30 mln USD) oraz Akolita (29 mln USD). Dla porównania, trzeci sezon kosztował 175 milionów dolarów, czyli blisko 21,8 miliona na odcinek. Co ciekawe, kwota ta była jedynie minimalnie niższa od budżetu drugiego sezonu, który opiewał na 176,3 miliona dolarów. Pierwsza odsłona, wprowadzająca widzów w świat Geralta z Rivii, kosztowała zaledwie 92,1 miliona.

W zestawieniu uwzględniono także koszty spin-offów. Rodowód krwi, miniserial opowiadający o genezie wiedźminów, pochłonął 51,5 miliona dolarów. Jeszcze więcej emocji wzbudza jednak The Rats: A Witcher’s Tale, projekt, który ma zadebiutować na Netflixie w ten sam dzień, co czwarty sezon Wiedźmina. Jak dotąd platforma wydała na niego około 21 milionów, choć kwota ta nie obejmuje kosztów postprodukcji. Obecne szacunki budżetów seriali ze świata Wiedźmina: Sezon 1: 92,1 miliona dolarów, średnio 11,5 miliona na odcinek

Sezon 2: 176,3 miliona dolarów, średnio 22 miliony na odcinek

Rodowód krwi: 51,5 miliona dolarów, średnio 12,8 miliona na odcinek

Sezon 3: 175 miliony dolarów, średnio 21,8 miliona na odcinek

The Rats: 21 milionów dolarów i wciąż rośnie

Sezon 4: 221 mln dolarów, średnio 27 miliona na odcinek Sumując dotychczasowe wydatki, budżet całej franczyzy Wiedźmina na Netfliksie przekroczył już 720 milionów dolarów. Co ważne, liczba ta nie obejmuje filmów animowanych Zmora Wilka i Syren z głębin, których kosztów nie ujawniono. Jeśli dodamy do tego piąty i zarazem finałowy sezon, całość może zbliżyć się do astronomicznej kwoty miliarda dolarów.

