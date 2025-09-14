Wiedźmin z pierwszym zwiastunem 4. sezonu. Potwierdzono datę premiery

Netflix rozpoczyna promocję nowych odcinków serialowego Wiedźmina.

Nareszcie doczekaliśmy się pierwszych oficjalnych materiałów z czwartego sezonu Wiedźmina. Netflix podzielił się zwiastunem nowych odcinków, w których możemy zobaczyć, jak Biały Wilk grany przez Liama Hemswortha, mierzy się z upiornym wrogiem, dając nam przedsmak tego, czego możemy oczekiwać po tym sezonie. Wraz z klipem platforma potwierdziła wcześniejsze informacje, że premiery czwartego sezonu Wiedźmina doczekamy się już 30 października bieżącego roku. Materiał z serialu zobaczycie poniżej. Wiedźmin – pierwszy zwiastun, nowe zdjęcia i plakat oraz data premiery Czwarty sezon będzie liczył osiem odcinków i wszystkie otrzymamy na premierę. Za całość ponownie odpowiada showrunnerka i producentka wykonawcza Lauren Schmidt Hissrich. Reżyserię poszczególnych epizodów powierzono Sergio Mimica-Gezzanowi, Tricii Brock, Alexowi Garcii Lopezowi oraz Jeremy’emu Webbowi.

Opis fabuły zapowiada kolejną pełną napięcia przygodę. Po dramatycznych wydarzeniach z trzeciego sezonu Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez wojnę i zastępy wrogów. Każde z nich podąży własną drogą, podejmując coraz bardziej zdecydowane decyzje i zyskując niespodziewanych sojuszników. Jeśli zdołają zaakceptować nowych towarzyszy, być może w końcu uda im się ponownie spotkać i na stałe połączyć siły. Lauren Schmidt Hissrich podkreśliła, że najnowsza odsłona jest początkiem wielkiego finału serii: To początek dwu-sezonowej opowieści, w której nasza rodzina spróbuje się ponownie zjednoczyć i miejmy nadzieję już na zawsze pozostać razem – mówi showrunnerka.

GramTV przedstawia:

Do obsady powracają Anya Chalotra jako Yennefer z Vengerbergu, Freya Allan jako Ciri, Joey Batey w roli Jaskra, a także Eamon Farren, Anna Shaffer, Mahesh Jadu, Graham McTavish czy Mimî M Khayisa. Do ekipy dołączył Laurence Fishburne, który wcieli się w Regisa, jedną z najciekawszych postaci sagi Andrzeja Sapkowskiego. Zdjęcia oraz plakat przedstawiające niektórych z tych bohaterów zobaczycie poniżej. Hemsworth nie krył entuzjazmu z powodu możliwości dołączenia do świata Wiedźmina: Jestem w siódmym niebie, mogąc przejąć rolę Geralta z Rivii. Henry Cavill był niesamowitym Geraltem i jestem zaszczycony, że przekazuje mi stery, pozwalając wziąć do rąk jego ostrza na kolejną przygodę. Od lat jestem fanem Henry’ego i inspirowało mnie to, co wprowadził do tej ukochanej postaci. Wiem, że czekają mnie wielkie buty do wypełnienia, ale jestem podekscytowany wejściem do świata Wiedźmina. Netflix potwierdził także, że piąty sezon będzie ostatnim rozdziałem opowieści. Obie finałowe części powstawały równolegle, aby w pełni oddać historię z trzech ostatnich tomów sagi Sapkowskiego: Chrzest ognia, Wieża Jaskółki i Pani Jeziora.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.