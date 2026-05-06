Czekacie na Forza Horizon 6? Wiemy, kiedy pojawią się pierwsze recenzje wyczekiwanej gry

Mikołaj Ciesielski
2026/05/06 18:35
Microsoft wydaje się pewny nowej odsłony serii Forza Horizon.

Wczoraj poinformowano, że Forza Horizon 6 osiągnęła tzw. złoty status. Oznacza to, że tytuł jest gotowy do wydania, a dodatkowo użytkownicy mogą już pobierać pliki niezbędne do uruchomienia gry. O jakości nowej odsłony serii Forza Horizon przekonany jest również Microsoft, ponieważ recenzje wspomnianej produkcji pojawią się kilka dni przed premierą.

Recenzje Forza Horizon 6 trafią do sieci kilka dni przed oficjalną premierą

Zgodnie z dostępnymi w sieci informacjami embargo na recenzje Forza Horizon 6 spadnie już 14 maja 2026 roku o 15:00 czasu polskiego. Wówczas dziennikarze i twórcy będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami z nowej odsłony popularnej serii. Gracze będą natomiast mieć kilka dobrych dni na zastanowienie się, czy warto sięgnąć po wspomnianą produkcję w dniu premiery.

W Forza Horizon 6 czeka cię obszerna kampania pełna odkryć i festiwalowych wyścigów – możesz przejść ją solo lub w trybie kooperacji ze znajomymi. Przybywając do Japonii w celach turystycznych, musisz udowodnić, że jesteś w stanie zabłysnąć na festiwalu Horizon jako początkujący kierowca – a wszystko to podczas odkrywania Japonii i uzupełniania dziennika kolekcji. Zakwalifikuj się na festiwal w zawodach Horizon Invitational, pnij się po szczeblach kariery w coraz szybszych samochodach i zdobywaj nowe opaski, by zostać legendą Horizon – czytamy w opisie gry na Steam.

Na koniec przypomnijmy, że Forza Horizon 6 zadebiutuje na PC i Xbox Series X/S już 19 maja 2026 roku. Zgodnie z zapowiedziami tego samego dnia gra trafi również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Playground Games zapraszamy również do lektury: Forza Horizon 6 – pierwsze wrażenia. Zapewne pokochacie nową Forzę, ale nie oczekujcie rewolucji.

Źródło:https://gamingbolt.com/forza-horizon-6-review-embargo-set-for-may-14th-5-am-pst

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

