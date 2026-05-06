Czekacie na Forza Horizon 6? Wiemy, kiedy pojawią się pierwsze recenzje wyczekiwanej gry

Microsoft wydaje się pewny nowej odsłony serii Forza Horizon.
Wczoraj poinformowano, że Forza Horizon 6 osiągnęła tzw. złoty status. Oznacza to, że tytuł jest gotowy do wydania, a dodatkowo użytkownicy mogą już pobierać pliki niezbędne do uruchomienia gry. O jakości nowej odsłony serii Forza Horizon przekonany jest również Microsoft, ponieważ recenzje wspomnianej produkcji pojawią się kilka dni przed premierą.
Recenzje Forza Horizon 6 trafią do sieci kilka dni przed oficjalną premierą
Zgodnie z dostępnymi w sieci informacjami embargo na recenzje Forza Horizon 6 spadnie już 14 maja 2026 roku o 15:00 czasu polskiego. Wówczas dziennikarze i twórcy będą mogli podzielić się swoimi wrażeniami z nowej odsłony popularnej serii. Gracze będą natomiast mieć kilka dobrych dni na zastanowienie się, czy warto sięgnąć po wspomnianą produkcję w dniu premiery.
W Forza Horizon 6 czeka cię obszerna kampania pełna odkryć i festiwalowych wyścigów – możesz przejść ją solo lub w trybie kooperacji ze znajomymi. Przybywając do Japonii w celach turystycznych, musisz udowodnić, że jesteś w stanie zabłysnąć na festiwalu Horizon jako początkujący kierowca – a wszystko to podczas odkrywania Japonii i uzupełniania dziennika kolekcji. Zakwalifikuj się na festiwal w zawodach Horizon Invitational, pnij się po szczeblach kariery w coraz szybszych samochodach i zdobywaj nowe opaski, by zostać legendą Horizon – czytamy w opisie gry na Steam.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!