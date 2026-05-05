Potężny soundtrack w Forza Horizon 6. Linkin Park, One Ok Rock, Poppy, BABYMETAL i wiele innych - posłuchajcie

Nowo ujawniona lista utworów stawia wyraźnie na alternatywę, rocka, metalcore i mieszanki gatunkowe, a na soundtracku pojawiają się między innymi Linkin Park, One Ok Rock, Turnstile oraz Spiritbox. Jak na serię, która od dawna flirtowała z cięższymi dźwiękami, jest to wyraźny krok w stronę bardziej wyrazistego grania.

Forza Horizon 6 będzie miała swoją premierę już 19 maja. Na temat gry poznaliśmy już wiele szczegółów, ale tym razem twórcy postanowili uchylić rąbka tajemnicy w kwestii soundtracku zawartego w grze. Lista utworów sugeruje, żeby raczej nastawić się na mocne gitarowe brzmienia i potężne wokale.

Zgodnie z oczekiwaniami, stacja radiowa Horizon XS odpowiada za najmocniejsze brzmienia. Znajdziemy tam zarówno uznanych wykonawców, jak i nowsze projekty, co pozwala połączyć różne pokolenia fanów ciężkiej muzyki bez popadania w czystą nostalgię. Tak oto Linkin Park pojawi się z utworem Up From The Bottom, obok SOLE od Turnstile oraz Keep Sweet od Spiritbox. Swoją progresywną energię dorzuca także Coheed and Cambria z kawałkiem Searching For Tomorrow. Na soundtrack powraca również A Day To Remember z utworem Bad Blood, co podkreśla ciągłe związki serii z metalcore’em i pop-punkowym crossoverem.

Tym razem akcja gry przenosi się do Japonii, co znajduje odzwierciedlenie także w doborze artystów. Obecność One Ok Rock oraz BABYMETAL nie jest przypadkowa. To świadome nawiązanie do lokalnej sceny muzycznej, która mimo wszystko znacząco wybiła się na świecie. Utwory takie jak Gimme Chocolate!! od BABYMETAL czy też Dystopia od One Ok Rock naturalnie współgrają z zachodnimi wykonawcami, nadając całej playliście wyraźniejszy charakter niż w poprzednich odsłonach serii. Na koncercie OOR mieliśmy okazję być w Warszawie, więc zachęcamy do przeczytania naszych wrażeń z tego występu. Na liście pojawiają się także artyści tacy jak Rise Against, Poppy, Pendulum czy Ecca Vandal, którzy urozmaicają brzmienie, nie zaburzając jego spójności. Co ważne, soundtrack nie jest wyłącznie ciężki, ale po prostu konsekwentny i dobrze dobrany.

Seria Forza Horizon od lat flirtuje z cięższymi brzmieniami. Starsi gracze mogą pamiętać choćby udział Keith Buckley z zespołu Every Time I Die jako radiowego DJ-a w Forza Horizon 3. Nowa odsłona idzie o krok dalej, stawiając muzykę w centrum doświadczenia. W czasach, gdy ścieżki dźwiękowe w grach często bywają jedynie tłem, tutaj widać wyraźnie, że zostały skomponowane z myślą o słuchaczach, którzy naprawdę zwracają uwagę na muzykę, a nie tylko na dźwięk silnika.

Posłuchajcie najważniejszych utworów ze stacji Horizon XS

Linkin Park – Up From The Bottom:

One Ok Rock – Dystopia: