Nawet po 4 latach od premiery gracze ulepszają czas o kolejne sekundy. Nowy rekord w Elden Ring pobity

Padł nowy rekord świata w Elden Ring. Speedrunner znany jako N1ghtglow ukończył grę w kategorii glitchless any% w czasie 52 minut i 12 sekund, poprawiając poprzedni wynik o zaledwie cztery sekundy. To pokazuje, jak niezwykle wyrównana stała się rywalizacja w tej kategorii.

Elden Ring – rekord, który przyciąga uwagę jedną sceną

Największe emocje wzbudza jednak nie sam czas, a konkretne momenty z przebiegu. Szczególnie jeden fragment – walka z Draconic Sentinel – najbardziej zaskoczył wszystkich oglądających. Gracz wykorzystuje mechaniki parowania i fizyki przeciwnika, by zepchnąć go z urwiska jednym precyzyjnym uderzeniem. To efektowna i perfekcyjnie wykonana sekwencja, do której widzowie wracają najczęściej. Speedrun opiera się na szybkim zdobyciu potężnej broni Death’s Poker, która pozwala eliminować bossów w kilka sekund dzięki efektowi odmrożenia. W trakcie przejścia wielu przeciwników ginie nie tylko od obrażeń, ale też przez grawitację, co stało się już charakterystycznym elementem takich prób.