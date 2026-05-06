Nawet po 4 latach od premiery gracze ulepszają czas o kolejne sekundy. Nowy rekord w Elden Ring pobity

Mikołaj Berlik
2026/05/06 14:30
Społeczność wciąż przesuwa granice możliwości gry.

Padł nowy rekord świata w Elden Ring. Speedrunner znany jako N1ghtglow ukończył grę w kategorii glitchless any% w czasie 52 minut i 12 sekund, poprawiając poprzedni wynik o zaledwie cztery sekundy. To pokazuje, jak niezwykle wyrównana stała się rywalizacja w tej kategorii.

Elden Ring – rekord, który przyciąga uwagę jedną sceną

Największe emocje wzbudza jednak nie sam czas, a konkretne momenty z przebiegu. Szczególnie jeden fragment – walka z Draconic Sentinel – najbardziej zaskoczył wszystkich oglądających. Gracz wykorzystuje mechaniki parowania i fizyki przeciwnika, by zepchnąć go z urwiska jednym precyzyjnym uderzeniem. To efektowna i perfekcyjnie wykonana sekwencja, do której widzowie wracają najczęściej. Speedrun opiera się na szybkim zdobyciu potężnej broni Death’s Poker, która pozwala eliminować bossów w kilka sekund dzięki efektowi odmrożenia. W trakcie przejścia wielu przeciwników ginie nie tylko od obrażeń, ale też przez grawitację, co stało się już charakterystycznym elementem takich prób.

Co ciekawe, część bossów pokonywana jest w nietypowej kolejności – na przykład Draconic Sentinel czy Radahn pojawiają się wcześniej niż Margit, który dla większości graczy stanowi pierwszy poważny test. Mimo upływu czasu Elden Ring wciąż żyje w społeczności. Gracze nie tylko wracają do tytułu, ale też nieustannie znajdują nowe sposoby na jego „łamanie” i optymalizację rozgrywki.

Warto przypomnieć, że Elden Ring jest dostępny na PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4 i 5. Twórcy potwierdzili również prace nad portem gry na Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/action-rpg/a-new-elden-ring-world-record-was-set-just-2-weeks-ago-and-like-everyone-else-i-keep-rewatching-the-same-part-of-the-52-minute-speedrun/

