Control przekracza 6 milionów sprzedanych kopii. Remedy szykuje się do premiery sequela

Studio potwierdza świetne wyniki i zapowiada intensyfikację działań marketingowych przed debiutem nowej odsłony.
Control osiągnęło kolejny ważny kamień milowy. Produkcja studia Remedy Entertainment sprzedała się już w ponad 6 milionach egzemplarzy na całym świecie, co potwierdzono w najnowszym raporcie finansowym firmy.
Control – sukces po latach i przygotowania do sequela
Według przedstawionych danych, gra wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, czemu sprzyja rosnące oczekiwanie na kontynuację. Control pozostaje ważnym elementem portfolio Remedy, generując przychody wraz z innymi projektami, takimi jak Alan Wake 2 czy FBC: Firebreak. Twórcy potwierdzili jednocześnie, że prace nad sequelem – Control Resonant – przebiegają zgodnie z planem. Produkcja znajduje się obecnie w pełnej fazie rozwoju, a kampania marketingowa ma wkrótce nabrać tempa przed premierą zaplanowaną na drugi kwartał 2026 roku.
W lutym podczas cieszącej się dużym zaintresowaniem transmisji PlayStation State of Play zadebiutował nowy zwiastun rozgrywki. W marcu firma NVIDIA, wieloletni partner Remedy, opublikowała nowy zwiastun CONTROL Resonant. Nie poprzestaliśmy na zwiastunach – zaprezentowaliśmy wyjątkowe materiały dotyczące CONTROL Resonant światowej prasie i twórcom treści, spotykając się z ogólnie pozytywnym odbiorem. Dla naszej społeczności udostępniliśmy również pierwszy odcinek dziennika deweloperskiego CONTROL Resonant, co pozwoliło nam dalej budować świadomość marki przed premierą.
GramTV przedstawia:
Raport ujawnił również status innych projektów studia. Remake’i Max Payne 1 & 2 Remake są w pełnej produkcji, a dodatkowo Remedy pracuje nad nową, niezapowiedzianą jeszcze grą, która znajduje się na etapie koncepcyjnym.
Wygląda na to, że Control wciąż żyje w sercach graczy, a nadchodzący sequel powinien przyciągnąć spore zainteresowanie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!