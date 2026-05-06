Zaloguj się lub Zarejestruj

Control przekracza 6 milionów sprzedanych kopii. Remedy szykuje się do premiery sequela

Mikołaj Berlik
2026/05/06 09:00
0
0

Studio potwierdza świetne wyniki i zapowiada intensyfikację działań marketingowych przed debiutem nowej odsłony.

Control osiągnęło kolejny ważny kamień milowy. Produkcja studia Remedy Entertainment sprzedała się już w ponad 6 milionach egzemplarzy na całym świecie, co potwierdzono w najnowszym raporcie finansowym firmy.

Control
Control

Control – sukces po latach i przygotowania do sequela

Według przedstawionych danych, gra wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, czemu sprzyja rosnące oczekiwanie na kontynuację. Control pozostaje ważnym elementem portfolio Remedy, generując przychody wraz z innymi projektami, takimi jak Alan Wake 2 czy FBC: Firebreak. Twórcy potwierdzili jednocześnie, że prace nad sequelem – Control Resonant – przebiegają zgodnie z planem. Produkcja znajduje się obecnie w pełnej fazie rozwoju, a kampania marketingowa ma wkrótce nabrać tempa przed premierą zaplanowaną na drugi kwartał 2026 roku.

W lutym podczas cieszącej się dużym zaintresowaniem transmisji PlayStation State of Play zadebiutował nowy zwiastun rozgrywki. W marcu firma NVIDIA, wieloletni partner Remedy, opublikowała nowy zwiastun CONTROL Resonant. Nie poprzestaliśmy na zwiastunach – zaprezentowaliśmy wyjątkowe materiały dotyczące CONTROL Resonant światowej prasie i twórcom treści, spotykając się z ogólnie pozytywnym odbiorem. Dla naszej społeczności udostępniliśmy również pierwszy odcinek dziennika deweloperskiego CONTROL Resonant, co pozwoliło nam dalej budować świadomość marki przed premierą.

GramTV przedstawia:

Raport ujawnił również status innych projektów studia. Remake’i Max Payne 1 & 2 Remake są w pełnej produkcji, a dodatkowo Remedy pracuje nad nową, niezapowiedzianą jeszcze grą, która znajduje się na etapie koncepcyjnym.

Wygląda na to, że Control wciąż żyje w sercach graczy, a nadchodzący sequel powinien przyciągnąć spore zainteresowanie.

Źródło:https://insider-gaming.com/control-sales-surpass-6-million-copies/

Tagi:

News
PC
Remedy Entertainment
PlayStation 5
Control
Xbox Series X
Xbox Series S
Control Resonant
Mikołaj Berlik
Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112