Control przekracza 6 milionów sprzedanych kopii. Remedy szykuje się do premiery sequela

Control osiągnęło kolejny ważny kamień milowy. Produkcja studia Remedy Entertainment sprzedała się już w ponad 6 milionach egzemplarzy na całym świecie, co potwierdzono w najnowszym raporcie finansowym firmy.

Control – sukces po latach i przygotowania do sequela

Według przedstawionych danych, gra wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, czemu sprzyja rosnące oczekiwanie na kontynuację. Control pozostaje ważnym elementem portfolio Remedy, generując przychody wraz z innymi projektami, takimi jak Alan Wake 2 czy FBC: Firebreak. Twórcy potwierdzili jednocześnie, że prace nad sequelem – Control Resonant – przebiegają zgodnie z planem. Produkcja znajduje się obecnie w pełnej fazie rozwoju, a kampania marketingowa ma wkrótce nabrać tempa przed premierą zaplanowaną na drugi kwartał 2026 roku.