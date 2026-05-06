Kolejne zwolnienia po premierze "DLC". Twórcy MindsEye w coraz trudniejszej sytuacji

Sytuacja wokół MindsEye ponownie się pogarsza. Według najnowszych doniesień Build a Rocket Boy przeprowadziło kolejną falę zwolnień – już trzecią w ostatnim czasie. Ma ona dotknąć nawet około 170 pracowników, co znacząco zmniejsza skalę działania studia.

MindsEye – trudna rzeczywistość twórców

Decyzja o redukcji etatów zapadła zaledwie kilka dni po udostępnieniu dodatku Blacklisted. Nowa zawartość miała wprowadzić kolejną misję fabularną i nawiązywać do kontrowersji wokół samego studia, jednak nie zdołała odwrócić negatywnego trendu. Produkcja od samego początku zmaga się z bardzo słabym odbiorem i należy do najgorzej ocenianych gier ostatnich lat. Według raportów restrukturyzacja objęła różne działy firmy, a część zespołów została znacząco ograniczona lub całkowicie zlikwidowana. To kolejny cios po wcześniejszym zamknięciu jednego ze studiów należących do Build a Rocket Boy.