Kolejne zwolnienia po premierze "DLC". Twórcy MindsEye w coraz trudniejszej sytuacji

Problemy studia narastają mimo prób odbudowy po fatalnym starcie gry.
Sytuacja wokół MindsEye ponownie się pogarsza. Według najnowszych doniesień Build a Rocket Boy przeprowadziło kolejną falę zwolnień – już trzecią w ostatnim czasie. Ma ona dotknąć nawet około 170 pracowników, co znacząco zmniejsza skalę działania studia.
MindsEye – trudna rzeczywistość twórców
Decyzja o redukcji etatów zapadła zaledwie kilka dni po udostępnieniu dodatku Blacklisted. Nowa zawartość miała wprowadzić kolejną misję fabularną i nawiązywać do kontrowersji wokół samego studia, jednak nie zdołała odwrócić negatywnego trendu. Produkcja od samego początku zmaga się z bardzo słabym odbiorem i należy do najgorzej ocenianych gier ostatnich lat. Według raportów restrukturyzacja objęła różne działy firmy, a część zespołów została znacząco ograniczona lub całkowicie zlikwidowana. To kolejny cios po wcześniejszym zamknięciu jednego ze studiów należących do Build a Rocket Boy.
Zarzuca się, że korzystanie z tego oprogramowania przez BARB narusza zarówno przepisy o ochronie danych, jak i podstawową godność pracowników, wykraczając poza uzasadniony zakres monitorowania wydajności czy bezpieczeństwa firmy poprzez nagrywanie osób w ich domach bez ich zgody.
Podczas wewnętrznego spotkania, którego nagranie wyciekło do prasy, szefowie Mark Gerhard i Leslie Benzies potwierdzili, że Teramind został zainstalowany bez wiedzy pracowników. Program śledzi uderzenia w klawisze, rejestruje aktywność ekranu i przechwytuje dźwięk z mikrofonu.
Na ten moment przyszłość MindsEye oraz samego studia pozostaje niepewna. Kolejne zwolnienia mogą być sygnałem, że firma zbliża się do granicy swoich możliwości.
