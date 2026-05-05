Forza Horizon 6 ukończone. Premiera coraz bliżej, a gracze mogą już pobierać grę

Premiera Forza Horizon 6 zbliża się wielkimi krokami. Studio Playground Games potwierdziło, że gra osiągnęła status „gold”, co oznacza zakończenie prac nad produkcją i gotowość do wydania.

Forza Horizon 6 – produkcja zakończona, start już w maju

Zakończenie procesu deweloperskiego oznacza, że Forza Horizon 6 została przekazana do tłoczenia płyt i dystrybucji cyfrowej. Twórcy zdradzili również, że użytkownicy Xbox Series X/S oraz PC mogą już rozpocząć preload, jeśli zamówili grę w przedsprzedaży lub korzystają z abonamentu Game Pass. Wersja na PlayStation 5 pojawi się później, najprawdopodobniej w drugiej połowie roku.