Forza Horizon 6 ukończone. Premiera coraz bliżej, a gracze mogą już pobierać grę

Gotowe do jazdy – nowa odsłona serii osiągnęła ważny etap produkcji i wkrótce trafi do graczy.
Premiera Forza Horizon 6 zbliża się wielkimi krokami. Studio Playground Games potwierdziło, że gra osiągnęła status „gold”, co oznacza zakończenie prac nad produkcją i gotowość do wydania.
Forza Horizon 6 – produkcja zakończona, start już w maju
Zakończenie procesu deweloperskiego oznacza, że Forza Horizon 6 została przekazana do tłoczenia płyt i dystrybucji cyfrowej. Twórcy zdradzili również, że użytkownicy Xbox Series X/S oraz PC mogą już rozpocząć preload, jeśli zamówili grę w przedsprzedaży lub korzystają z abonamentu Game Pass. Wersja na PlayStation 5 pojawi się później, najprawdopodobniej w drugiej połowie roku.
Jednocześnie poznaliśmy wymagania dotyczące miejsca na dysku. Produkcja zajmie około 130–135 GB na konsolach Xbox oraz aż 160 GB na PC, gdzie wymagany będzie także dysk SSD.
Nowa odsłona serii zaoferuje także świeże elementy rozgrywki, w tym tryb multiplayer Horizon Play, który połączy znane mechaniki z nowymi aktywnościami. Twórcy zapowiadają również system nagród lojalnościowych dla fanów serii oraz bogatą ścieżkę dźwiękową z udziałem znanych artystów.
Premiera Forza Horizon 6 zaplanowana jest na 19 maja, a osoby, które zdecydują się na droższe edycje, będą mogły rozpocząć zabawę nawet kilka dni wcześniej.
