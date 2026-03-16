Czas mija, a wszyscy nadal grają w Baldur’s Gate 3

W tym roku Baldur’s Gate 3 obchodzić będzie swoje 3 urodziny. Można więc bezpiecznie założyć, że większość graczy, która chciała ograć hitowego RPG, już to zrobiła.

Mimo tego jednak hit od Larian Studios nie traci na popularności. Zamiast tego nadal potrafi on gromadzić rzesze graczy przed ekranami.

Mimo upływu lat popularność Baldur’s Gate 3 nie słabnie

W najlepszym momencie, który miał miejsce około 2 i pół roku temu, Baldur’s Gate 3 potrafiło przyciągnąć jednocześnie ponad 875 tysięcy graczy Steama. Pod tym względem jedynie 12 gier w całej historii platformy Valve wypadło lepiej. Ale to jeszcze nic. Otóż w trakcie ostatniej doby w BG3 w tym samym czasie bawiło się nawet 79 tysięcy osób. Dało to, przypomnijmy, prawie 3-letniej produkcji Lariana 24. miejsce na Steamie. Trzeba też zauważyć, że niemal wszystkie gry, które osiągnęły większy peak, to pozycje multiplayerowe. Wyjątkiem jest tutaj Slay the Spire 2, aczkolwiek ten tytuł dopiero co się ukazał i jego popularność w tej sytuacji nie dziwi.