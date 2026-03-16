Czas mija, a wszyscy nadal grają w Baldur’s Gate 3

Maciej Petryszyn
2026/03/16 20:00
W tym roku Baldur’s Gate 3 obchodzić będzie swoje 3 urodziny. Można więc bezpiecznie założyć, że większość graczy, która chciała ograć hitowego RPG, już to zrobiła.

Mimo tego jednak hit od Larian Studios nie traci na popularności. Zamiast tego nadal potrafi on gromadzić rzesze graczy przed ekranami.

Mimo upływu lat popularność Baldur’s Gate 3 nie słabnie

W najlepszym momencie, który miał miejsce około 2 i pół roku temu, Baldur’s Gate 3 potrafiło przyciągnąć jednocześnie ponad 875 tysięcy graczy Steama. Pod tym względem jedynie 12 gier w całej historii platformy Valve wypadło lepiej. Ale to jeszcze nic. Otóż w trakcie ostatniej doby w BG3 w tym samym czasie bawiło się nawet 79 tysięcy osób. Dało to, przypomnijmy, prawie 3-letniej produkcji Lariana 24. miejsce na Steamie. Trzeba też zauważyć, że niemal wszystkie gry, które osiągnęły większy peak, to pozycje multiplayerowe. Wyjątkiem jest tutaj Slay the Spire 2, aczkolwiek ten tytuł dopiero co się ukazał i jego popularność w tej sytuacji nie dziwi.

Dodatkowo Baldur’s Gate 3 na platformie Valve tylko w tym roku już kilkukrotnie przebiło pułap 100 tysięcy jednocześnie grających użytkowników. Tymczasem powinniśmy do tego doliczyć jeszcze dane z konsol PlayStation 5 i Xbox Series X/S, ale te nie są dostępne. Niemniej samo spojrzenie na liczby z komputerów dobitnie pokazuje nam, że mimo upływu lat popularność trzecich Wrót Baldura nie słabnie, czego wyznacznikiem jest też stała obecność na liście bestsellerów Steama. To wszystko w momencie, gdy produkcja nie otrzymuje już żadnych dużych aktualizacji, a sam Larian porzucił świat Dungeons & Dragons, by ponownie skupić się na swoim opus magnum, czyli serii Divinity.

Fanom uniwersum pozostaje zaś czekać na serialową kontynuację, za którą odpowiedzialne będzie HBO. Warto też wspomnieć, że Baldur’s Gate 3 jak na razie jako jedyne zapisało się w historii jako gra, która zgarnęła pięć najważniejszych branżowych wyróżnień GOTY. Otrzymywało ono tę nagrodę podczas gal Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards, Game Developers Choice Awards oraz BAFTA Games Awards. Napisaliśmy “na razie”, bo o krok od powtórzenia tego wyczynu jest Clair Obscur: Expedition 33, któremu brakuje już tylko statuetki od Brytyjskiej Akademii Filmowej.

Źródło:https://tech4gamers.com/baldurs-gate-3-still-averaging-70k-players/

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

