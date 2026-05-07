Połowa posiadaczy PS5 może sięgnąć po GTA 6. To byłby absurdalny wynik

Do premiery Grand Theft Auto 6 pozostało jeszcze pół roku. Mimo to już teraz wielu branżowych ekspertów wieszczy produkcji potężny sukces.
Nie ma gameplaya, nie ma szczegółów, nie ma nawet ceny. To nic – wszyscy widzą nowe GTA na samym szczycie.
45 milionów w tydzień? Dyrektor Lariana wieszczy ogromny sukces GTA 6
Niedawno The Gamer wspominało, iż analitycy przewidują, że już pierwszej doby Grand Theft Auto 6 trafi do 25 milionów użytkowników. O krok dalej poszedł Michael Douse, dyrektor wydawniczy w Larian Studios. Ten w odpowiedzi na rzeczony post przewiduje, jeszcze większy sukces. Jego zdaniem nie jest wykluczone, że nadchodząca produkcja Rockstar Games przyciągnie nawet połowę ze wszystkich posiadaczy PlayStation 5. Gdyby to się sprawdziło, moglibyśmy mówić o błyskawicznym skoku do ścisłej czołówki najlepiej sprzedających się gier w całej historii branży.
To będzie dla PS5 tym, czym Mario Kart jest dla Switcha. Nie zdziwiłbym się, gdyby w ciągu tygodnia gra trafiła do 50% z ponad 90 milionów posiadaczy PS5. To powiedziawszy, zachowania graczy są zupełnie inne niż w czasie premiery GTA 5. Podobnie jak siła nabywcza – podsumował Douse.
GramTV przedstawia:
Belgijski deweloper ma tutaj na myśli Mario Kart 8 Deluxe, które przez długi czas było motorem napędowym Nintendo Switch. Dość powiedzieć, że do dziś tytuł ten sprzedał się w ponad 70 milionach egzemplarzy. A jak pójdzie Grand Theft Auto 6? Wszystkie znaki na niebie i ziemi pozwalają wierzyć, że może dojść do sukcesu, jakiego gaming jeszcze nie widział. Aczkolwiek nadal opieramy się jedynie na oczekiwaniach i renomie samego Rockstara. Wciąż nie wiemy bowiem, jak GTA 6 wygląda w akcji i czy tytuł ten będzie, niezależnie od tego, jak dobry by nie był, będzie w stanie udźwignąć 13-letnie oczekiwania?
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!