Połowa posiadaczy PS5 może sięgnąć po GTA 6. To byłby absurdalny wynik

Do premiery Grand Theft Auto 6 pozostało jeszcze pół roku. Mimo to już teraz wielu branżowych ekspertów wieszczy produkcji potężny sukces.

Nie ma gameplaya, nie ma szczegółów, nie ma nawet ceny. To nic – wszyscy widzą nowe GTA na samym szczycie.

45 milionów w tydzień? Dyrektor Lariana wieszczy ogromny sukces GTA 6

Niedawno The Gamer wspominało, iż analitycy przewidują, że już pierwszej doby Grand Theft Auto 6 trafi do 25 milionów użytkowników. O krok dalej poszedł Michael Douse, dyrektor wydawniczy w Larian Studios. Ten w odpowiedzi na rzeczony post przewiduje, jeszcze większy sukces. Jego zdaniem nie jest wykluczone, że nadchodząca produkcja Rockstar Games przyciągnie nawet połowę ze wszystkich posiadaczy PlayStation 5. Gdyby to się sprawdziło, moglibyśmy mówić o błyskawicznym skoku do ścisłej czołówki najlepiej sprzedających się gier w całej historii branży.