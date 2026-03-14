Clair Obscur: Expedition 33 o krok od historycznego osiągnięcia. Wcześniej dokonał tego tylko Baldur’s Gate 3

O Clair Obscur: Expedition 33 napisano już bardzo wiele. I bardzo zasłużenie, bo przecież mówimy o jednej z najlepszych produkcji ostatnich lat.

Produkcji, która od momentu swojej premiery zgromadziła ogromną liczbę nagród. Ale wciąż ma jeszcze jeden cel do osiągnięcia.

Rekord Baldur’s Gate 3 zostanie wyrównany przez Clair Obscur: Expedition 33?

W branży gier komputerowych istnieje swoista wielka piątka branżowych nagród. To Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards, Game Developers Choice Awards oraz BAFTA Games Awards. Dotychczas tylko jednej produkcji w całej historii udało się zgromadzić tytuł gry roku na wszystkich pięciu galach. Mowa tutaj o Baldur’s Gate 3 z 2023 roku, które po dziś dzień pozostaje dla wielu wyznacznikiem tego, jak robić jakościowe gry RPG. Ale już niedługo do hitu Larian Studios może dołączyć również inny tytuł. Tytuł, który na razie zgarnął najważniejsze wyróżnienie w czterech wspomnianych wcześniej plebiscytach.