Clair Obscur: Expedition 33 o krok od historycznego osiągnięcia. Wcześniej dokonał tego tylko Baldur’s Gate 3

Maciej Petryszyn
2026/03/14 14:00
O Clair Obscur: Expedition 33 napisano już bardzo wiele. I bardzo zasłużenie, bo przecież mówimy o jednej z najlepszych produkcji ostatnich lat.

Produkcji, która od momentu swojej premiery zgromadziła ogromną liczbę nagród. Ale wciąż ma jeszcze jeden cel do osiągnięcia.

Clair Obscur: Expedition 33 i Baldur’s Gate 3
Rekord Baldur’s Gate 3 zostanie wyrównany przez Clair Obscur: Expedition 33?

W branży gier komputerowych istnieje swoista wielka piątka branżowych nagród. To Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards, Game Developers Choice Awards oraz BAFTA Games Awards. Dotychczas tylko jednej produkcji w całej historii udało się zgromadzić tytuł gry roku na wszystkich pięciu galach. Mowa tutaj o Baldur’s Gate 3 z 2023 roku, które po dziś dzień pozostaje dla wielu wyznacznikiem tego, jak robić jakościowe gry RPG. Ale już niedługo do hitu Larian Studios może dołączyć również inny tytuł. Tytuł, który na razie zgarnął najważniejsze wyróżnienie w czterech wspomnianych wcześniej plebiscytach.

Chodzi właśnie o Clair Obscur: Expedition 33. Ubiegłoroczny fenomen już teraz jest absolutnym rekordzistą, jeżeli chodzi o łączną liczbę nagród GOTY, których zdobył 436. Cztery z nich pochodzą z Golden Joystick Awards, The Game Awards, DICE Awards oraz Game Developers Choice Awards. Nadal do ustrzelenia grze Sandfall Interactive pozostały Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Niemniej są szanse, że Clair Obscur wyrówna osiągnięcie Baldur’s Gate 3. Produkcja uzyskała wszak aż 12 nominacji na BAFTA Games Awards, w tym również tę najważniejszą. O tytuł gry roku zawalczy ona z ARC Raiders, Blue Prince, Death Stranding 2: On The Beach, Dispatch, Ghost of Yotei, Hollow Knight: Silksong oraz Indiana Jones i Wielki Krąg.

O tym, czy Clair Obscur: Expedition 33 wyrówna historyczne osiągnięcie Baldur’s Gate 3, przekonamy się już 17 kwietnia podczas londyńskiej gali BAFTA Games Awards 2026. Wiemy natomiast, że francuska gra na pewno nie zostanie wybrana GOTY w Famitsu Awards, bo… nawet jej tam nie nominowano, co wywołało sporą konsternację. Z drugiej strony samo Sandfall na razie ma inne zmartwienia, jak np. ogromne kontrowersje związane z pozwem przeciwko jednemu z twórców komiksów. Pozew na tyle kłopotliwy, że samo Sandfall postanowiło już odnieść się do sprawy, by ją załagodzić.

Źródło:https://www.gamesradar.com/games/rpg/clair-obscur-expedition-33-remains-on-course-to-match-baldurs-gate-3s-goty-record-as-it-secures-gdc-win-and-12-bafta-nominations/

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

