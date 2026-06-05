Cyberpunk 2077 też dostanie nowy dodatek? Analitycy oczekują niespodzianki od CD Projekt Red

Pomimo tego, że studio zapewniało, że nie trwają żadne prace nad DLC do Cyberpunka 2077.

Definiując zaawansowaną fazę jako projekty obecnie kapitalizowane mamy dwa niezapowiedziane projekty gamingowe oraz jeden projekt niegamingowy [...] Mamy inne projekty w zaawansowanej fazie i choć nie są o tej samej skali co rozszerzenie do 'Wiedźmina 3', planujemy je wydać w tym roku. Te słowa natychmiast uruchomiły spekulacje dotyczące tego, czym mogą być tajemnicze przedsięwzięcia. W najnowszym raporcie „Monthly Portfolio June 2026” analitycy Erste Brokerage przedstawili własną interpretację sytuacji. Według nich najbardziej prawdopodobnym scenariuszem są nowe dodatki do Cyberpunka 2077, stworzone jeszcze na dotychczasowej technologii wykorzystywanej przez studio. W związku z ogłoszeniem dodatku dla Wiedźmina 3 spodziewamy się również zapowiedzi dodatków do gry Cyberpunk również opartych na starszym silniku. Prognozy analityków stoją jednak w pewnej sprzeczności z wcześniejszym stanowiskiem samego CD Projektu Red. Jeszcze w marcu na oficjalnym profilu gry w serwisie X pojawiła się jednoznaczna deklaracja dotycząca przyszłości Cyberpunka 2077. Nie planujemy żadnych dodatkowych DLC ani rozszerzeń. Jeśli coś się zmieni, poinformujemy Was!. To właśnie ostatnie zdanie od miesięcy budzi zainteresowanie części inwestorów. Jak zauważał wcześniej jeden z zarządzających funduszem cytowany przez Strefę Inwestorów, pozostawia ono możliwość zmiany planów w przyszłości. To ostatnie zdanie jednak zostawia pewną furtkę, a uniwersum ma się przecież rozwijać. Wątpliwości podsycają również wcześniejsze obserwacje analityków śledzących sektor gamingowy na warszawskiej giełdzie. Jeszcze przed marcowym komunikatem anonimowy ekspert zwracał uwagę na rosnące wydatki związane z utrzymaniem Cyberpunka 2077. Jak popatrzymy na rosnące nakłady na utrzymanie Cyberpunka, które są najwyższe od momentu debiutu Widma wolnośći, to tu, moim zdaniem, też coś się dzieje.

GramTV przedstawia:

Według niego za część prac odpowiada studio Virtuos, które przygotowywało również ostatnie aktualizacje gry. Ekspert ujawnił także, że aktorzy z Cyberpunka 2077 nagrywają dodatkowe ścieżki dialogowe. Na różnych stronach też można było zobaczyć, że aktorzy, którzy występowali w tej grze nagrywają dodatkowe linie dialogowe. Może to być więc jakiś mniejszy dodatek do Cyberpunka, może jakiś dodatkowy content, który ma pobudzić jeszcze raz sprzedaż podstawki. Ale moim zdaniem coś w tym obszarze się dzieje. Równie interesująco wygląda kwestia niezapowiedzianego projektu niegamingowego. Zarząd spółki od dłuższego czasu podkreśla, że jednym z filarów strategii jest rozwijanie najważniejszych marek poza rynkiem gier. W ostatnich miesiącach pojawiały się informacje dotyczące kontynuacji filmowych projektów osadzonych w uniwersum Cyberpunka. Dużym sukcesem zakończyła się również kampania crowdfundingowa Cyberpunk TSG na Kickstarterze. Dodatkowo w ostatnim czasie pojawiły się doniesienia o przygotowaniach do uruchomienia nowych doświadczeń osadzonych w tym świecie, w tym atrakcji w formule offline oraz VR free roam. W raporcie Erste Brokerage znalazło się także odniesienie do przyszłości wiedźmińskiej serii. Analitycy zwrócili uwagę, że premiera dodatku Pieśni Przeszłości, została zaplanowana na 2027 rok. To informacja, która dla części inwestorów mogła okazać się rozczarowaniem. W raporcie ujawniono także, że analitycy spodziewają się premiery Wiedźmina 4 dopiero w 2028 roku. Potwierdzenie wydania dodatku w 2027 r. jest negatywną niespodzianką dla inwestorów, jednak jest to zgodne z założeniami naszego modelu. [...] Uważamy również, że Wiedźmin 4 może zadebiutować dopiero w 2028 roku. Jednocześnie CD Projekt potwierdził w raporcie za pierwszy kwartał, że część nieujawnionych jeszcze projektów znajduje się już na tyle zaawansowanym etapie, iż ich premiery mogą nastąpić w najbliższych kwartałach. Część innych nieogłoszonych dotychczas projektów, o realizacji których spółka dominująca informowała w poprzednich raportach okresowych, znajduje się w zaawansowanej fazie produkcji, co pozwala zakładać ich potencjalne wydanie w nadchodzących kwartałach bieżącego i kolejnego roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.