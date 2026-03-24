Cyberpunk 2077 otrzyma jeszcze jeden dodatek? Jest jeden sposób, aby to się wydarzyło

Cyberpunk 2077 – czy gra potrzebuje jeszcze jednego dodatku?
Na następną odsłonę serii przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Kontynuacja znajduje się dopiero na wczesnym etapie produkcji, a studio skupia znaczną część swoich zasobów na rozwoju nowej trylogii Wiedźmina, której pierwsza nowa odsłona ma zadebiutować w najbliższych latach. To oznacza, że powrót do cyberpunkowego uniwersum może nastąpić dopiero na początku kolejnej dekady.
Tak długa przerwa rodzi pytanie, czy marka nie powinna być podtrzymywana dodatkowymi projektami. Jednym z rozwiązań mogłoby być powierzenie stworzenia DLC zewnętrznemu studiu. Podobne działania nie są w branży niczym nowym, a sam CD Projekt Red ma już doświadczenie w takiej współpracy. Przy pracach nad aktualizacją do Cyberpunka 2077 studio wspierane było przez Virtuos, a inne projekty osadzone w tym świecie, jak chociażby gry karciane, również trafiają do zewnętrznych zespołów.
GramTV przedstawia:
Co więcej, według doniesień, za potencjalne nowe rozszerzenie do Wiedźmina 3: Dziki Gon odpowiada studio Fool’s Theory, składające się w dużej mierze z byłych pracowników CD Projektu. Jeśli taki model współpracy faktycznie się sprawdzi, niewykluczone, że podobny scenariusz mógłby zostać zastosowany także w przypadku Cyberpunka 2077.
Choć na ten moment nic nie wskazuje na powrót do Night City w formie nowego dodatku, pomysł przekazania projektu innemu zespołowi wydaje się kuszącą opcją. Zwłaszcza w czasach, gdy produkcja dużych gier trwa coraz dłużej, a utrzymanie zainteresowania marką staje się kluczowe. Dla wielu graczy byłaby to również szansa na ponowne zanurzenie się w świecie, który mimo trudnych początków ostatecznie zdobył ich uznanie.