Cyberpunk 2077 otrzyma jeszcze jeden dodatek? Jest jeden sposób, aby to się wydarzyło

Skoro Wiedźmin 3 ma otrzymać nowy dodatek, to czemu przed Cyberpunkiem 2 mamy nie dostać nowego DLC do poprzednich przygód V?

Chociaż Cyberpunk 2077 przez lata przeszedł spektakularną metamorfozę, to rozwój gry dobiegł końca. CD Projekt Red niedawno zapowiedziało nową aktualizację to gry, ale również zapewniło graczy, że obecnie nie planuje żadnych kolejnych dodatków. Popularność gry wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, również dzięki sukcesowi serialu Cyberpunk: Edgerunners, a także niedawno zapowiedzianej nowej produkcji, czyli dostępnych tylko na automatach Cyberpunk 2077: Chrome Rush. Cyberpunk 2077 – czy gra potrzebuje jeszcze jednego dodatku? Na następną odsłonę serii przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Kontynuacja znajduje się dopiero na wczesnym etapie produkcji, a studio skupia znaczną część swoich zasobów na rozwoju nowej trylogii Wiedźmina, której pierwsza nowa odsłona ma zadebiutować w najbliższych latach. To oznacza, że powrót do cyberpunkowego uniwersum może nastąpić dopiero na początku kolejnej dekady.

Tak długa przerwa rodzi pytanie, czy marka nie powinna być podtrzymywana dodatkowymi projektami. Jednym z rozwiązań mogłoby być powierzenie stworzenia DLC zewnętrznemu studiu. Podobne działania nie są w branży niczym nowym, a sam CD Projekt Red ma już doświadczenie w takiej współpracy. Przy pracach nad aktualizacją do Cyberpunka 2077 studio wspierane było przez Virtuos, a inne projekty osadzone w tym świecie, jak chociażby gry karciane, również trafiają do zewnętrznych zespołów.

GramTV przedstawia:

Co więcej, według doniesień, za potencjalne nowe rozszerzenie do Wiedźmina 3: Dziki Gon odpowiada studio Fool’s Theory, składające się w dużej mierze z byłych pracowników CD Projektu. Jeśli taki model współpracy faktycznie się sprawdzi, niewykluczone, że podobny scenariusz mógłby zostać zastosowany także w przypadku Cyberpunka 2077. Choć na ten moment nic nie wskazuje na powrót do Night City w formie nowego dodatku, pomysł przekazania projektu innemu zespołowi wydaje się kuszącą opcją. Zwłaszcza w czasach, gdy produkcja dużych gier trwa coraz dłużej, a utrzymanie zainteresowania marką staje się kluczowe. Dla wielu graczy byłaby to również szansa na ponowne zanurzenie się w świecie, który mimo trudnych początków ostatecznie zdobył ich uznanie.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.