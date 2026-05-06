Po Bondzie przyjdzie czas na fantasy. IO Interactive mówi o swoim tajemniczym RPG

IO Interactive szykuje się do premiery nadchodzącej produkcji z Jamesem Bondem? Ale co potem?
Wtedy uwaga powinna przenieść się na tajemniczy Project Fantasy, który zapowiedziano 3 lata temu. Chociaż pytań w kontekście tego projektu jest niemało.
Project Fantasy od twórców Hitmana i Bonda ma się dobrze
O Project Fantasy usłyszeliśmy oficjalnie na początku 2023 roku. Sam fakt, że studio znane dotychczas ze skradankowej serii Hitman zabiera się za sieciową produkcję RPG, był sporym zaskoczeniem. Niemniej tytuł miał posiadać wsparcie partnera finansowego, którego tożsamość nie została ujawniona. Plotkowano, co potem zresztą “wyciekło” też w przeciekach związanych z przejęciem Activision Blizzard, że jest nim Xbox. Kłopot w tym, że gamingowy dział Microsoftu w ubiegłym roku zakończył większość tego typu współprac z firmami third-party, ograniczając się do niewielkiej liczby projektów. Co więc z Project Fantasy?
Głos w rozmowie z The Game Business zabrał szef IO, Hakan Abrak, starając się rozwiać wszelkie obawy:
Po pierwsze, nie zamierzam odpowiadać na pytanie, kto jest tym partnerem. Nie będę niczemu zaprzeczać ani niczego potwierdzać. Odnosząc się do drugiej części pytania: projekt jest w bardzo dobrej kondycji, wciąż ma zapewnione finansowanie i zapowiada się niesamowicie.
Project Fantasy ma być zupełnie nowym IP, którego akcja dziać się będzie w świecie fantasy. Produkcja ta ma być nastawiona na rozgrywkę sieciową, aczkolwiek nie wiadomo, czy będzie można o niej mówić jako o pełnoprawnym MMO. Wiemy natomiast, iż udział w pracach nad grą mają brać wszystkie podległe IO Interactive studia – tj. Kopenhaga, Malmo, Brighton, Barcelona i Stambuł. Po swojej premierze tytuł ten ma być rozwijany przez kolejne lata, aczkolwiek nie ma pewności, kiedy ta premiera miałaby nastąpić. Niemniej z uwagi na fakt, iż dotychczas deweloperzy pracowali nad 007 First Light, można założyć, iż przed nami jeszcze kilka lat oczekiwania.
