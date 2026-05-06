Po Bondzie przyjdzie czas na fantasy. IO Interactive mówi o swoim tajemniczym RPG

Wtedy uwaga powinna przenieść się na tajemniczy Project Fantasy, który zapowiedziano 3 lata temu. Chociaż pytań w kontekście tego projektu jest niemało.

Project Fantasy od twórców Hitmana i Bonda ma się dobrze

O Project Fantasy usłyszeliśmy oficjalnie na początku 2023 roku. Sam fakt, że studio znane dotychczas ze skradankowej serii Hitman zabiera się za sieciową produkcję RPG, był sporym zaskoczeniem. Niemniej tytuł miał posiadać wsparcie partnera finansowego, którego tożsamość nie została ujawniona. Plotkowano, co potem zresztą “wyciekło” też w przeciekach związanych z przejęciem Activision Blizzard, że jest nim Xbox. Kłopot w tym, że gamingowy dział Microsoftu w ubiegłym roku zakończył większość tego typu współprac z firmami third-party, ograniczając się do niewielkiej liczby projektów. Co więc z Project Fantasy?