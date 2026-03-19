Nowy Cyberpunk zapowiedziany. To nie jest to, czego się spodziewaliście

Biorąc pod uwagę, że CD Projekt RED pracuje obecnie nad Wiedźminem 4, na Cyberpunka 2 przyjdzie nam zapewne jeszcze baaardzo długo poczekać. Ale nie oznacza to, że sama marka zapadła w sen.

Oto bowiem nadchodzi nowa produkcja z uniwersum Cyberpunka 2077. Produkcja, której założenia są mocno odmienne od tego, co znamy z wydanego w 2020 roku pierwowzoru.

Cyberpunk 2077 na arcade’owych automatach

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun Cyberpunk 2077: Chrome Rush. Studzimy jednak entuzjazm – produkcji tej nie kupicie ani na komputery osobiste, ani też na żadną z obecnych na rynku konsol. Wszystko dlatego, że Chrome Rush powstało z myślą o automatach arcade, jakie kojarzyć możemy z różnego rodzaju salonów gier. Trudno się zresztą dziwić, bo w projekt zaangażowana jest firma UNIS Games, specjalizująca się w tego typu produkcjach. W przeszłości stworzyła ona już arcade’owe wyścigi na licencji filmowej serii Szybcy i Wściekli. Teraz również w przypadku Cyberpunka 2077 chodzić będzie głównie o ściganie się.