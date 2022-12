Cuphead: The Delicious Last Course ze świetną sprzedażą. Wynik robi wrażenie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w zeszłym tygodniu do sprzedaży trafiła pudełkowa wersja gry Cuphead. Okazuje się jednak, że nie jest to jedyna wiadomość, która powinna zainteresować miłośników wspomnianego tytułu. Deweloperzy ze studia MDHR ujawnili bowiem nowe wyniki sprzedaży Cuphead: The Delicious Last Course, czyli wydanego pod koniec czerwca DLC, które – jak się okazuje – wciąż cieszy się sporym zainteresowaniem.

Sprzedaż Cuphead: The Delicious Last Course przekroczyła 2 mln egzemplarzy

Twórcy opublikowali wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym poinformowali, że od momentu premiery sprzedaż Cuphead: The Delicious Last Course przekroczyła 2 miliony egzemplarzy. Trzeba przyznać, że wynik robi wrażenie i z pewnością zachęci deweloperów do dalszego rozwoju marki Cuphead.



Warto wspomnieć, że dodatek The Delicious Last Course do gry Cuphead spotkał się z niezwykle ciepłym przyjęciem zarówno ze strony recenzentów, jak i graczy, co potwierdza średnia ocen na portalu Metacritic. Pozytywne recenzje przełożyły się na zainteresowanie DLC, które już po dwóch tygodniach od premiery znalazło milion nabywców.



Na koniec przypomnijmy, że Cuphead zadebiutował na rynku we wrześniu 2017 roku na komputerach osobistych oraz konsoli Xbox One. Obecnie tytuł dostępny jest również na PlayStation 4 i Nintendo Switch. Produkcję można uruchomić również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, dzięki wstecznej kompatybilności. Zainteresowanych naszą opinią na temat gry studia MDHR zapraszamy do lektury: Myszka Miki vs. Dark Souls: recenzja Cuphead.

