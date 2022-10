Cuphead trafi wkrótce do pudełek. Gra otrzyma również fenomenalną kolekcjonerkę

Pod koniec czerwca Cuphead doczekał się sporego dodatku zatytułowanego The Delicious Last Course. Rozszerzenie zebrało świetne recenzje i cieszyło się sporą popularnością wśród graczy, co potwierdzają wyniki sprzedaży. Tymczasem fani wspomnianej produkcji mogą liczyć na kolejne atrakcje. Jeszcze w tym roku do sprzedaży trafi bowiem pudełkowa wersja gry, a nieco później także edycja kolekcjonerska.

Kolekcjonerzy wreszcie będą mogli umieścić Cuphead na swoich półkach

Zgodnie z przekazanymi informacjami fizyczne wydanie gry Cuphead ma trafić do sprzedaży 6 grudnia bieżącego roku. W zestawie – oprócz podstawowej wersji – znajdziemy także wspomniany dodatek The Delicious Last Course, 6 kart kolekcjonerskich, kartę członka fanklubu Cuphead oraz odwracalną okładkę, której ilustracja będzie zależeć od wybranej platformy. Całość będzie dostępna na konsolach PlayStation, Xbox i Nintendo Switch w cenie 159 złotych.



To jednak nie koniec atrakcji. Jak wspomnieliśmy wyżej, Cuphead doczeka się również edycji kolekcjonerskiej, w której znajdziemy wszystkie elementy wchodzące w skład standardowego fizycznego wydania. Dodatkowo gracze mogą liczyć m.in. na pozytywkę oraz ręcznie wykonaną marionetkę przedstawiającą tytułowego bohatera. Całość wyceniono na 199,99 dolarów. Zainteresowani mogą składać zamówienia przedpremierowe pod tym adresem. Termin realizacji zaplanowano na pierwszy kwartał 2023 roku.



Na koniec przypomnijmy, że Cuphead zadebiutował na rynku we wrześniu 2017 roku na komputerach osobistych oraz konsoli Xbox One. Obecnie tytuł dostępny jest również na PlayStation 4 i Nintendo Switch. Produkcję można uruchomić również na PlayStation 5 i Xbox Series X/S, dzięki wstecznej kompatybilności. Zainteresowanych naszą opinią na temat gry studia MDHR zapraszamy do lektury: Myszka Miki vs. Dark Souls: recenzja Cuphead.