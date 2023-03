Crusader Kings 3: Tours & Tournaments zapowiedziane. DLC dla fanów podróżowania

Wczorajszy pokaz Paradox Interactive Showcase można zaliczyć do udanych. W trakcie wydarzenia doczekaliśmy się bowiem m.in. zapowiedzi Cities: Skylines 2, a także prezentacji Life by You, które ma być odpowiedzią na serię The Sims. Firma Paradox nie zapomniała również o fanach Crusader Kings 3, którzy już niedługo – jak się okazuje – będą mogli zapoznać się z dodatkiem Tours & Tournaments.

Crusader Kings 3: Tours & Tournaments pozwoli graczom zwiedzić swoje królestwo

Zgodnie z przekazanymi informacjami, Crusader Kings 3: Tours & Tournaments pozwoli graczom wyruszyć w podróż po swoim królestwie. W trakcie wycieczki użytkownicy będą natomiast mogli organizować różnego rodzaju wydarzenia, w tym m.in. turnieje rycerskie, polowania czy też uroczystości w postaci zaślubin.



Gracze będą mogli także skorzystać z okazji i podczas swoich podróży odwiedzić wasali, by zacieśnić z nimi współpracę lub przypomnieć o konieczności zapłacenia podatku. Wspomniane wyżej wydarzenia mogą być natomiast idealną okazją do nasłania skrytobójców, którzy skorzystają z zamieszania i wyeliminują przeciwników korony.