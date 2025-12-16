Jaka będzie druga nowa klasa w Diablo 4 po Paladynie? Fani już mają swój typ

Na TGA Blizzard zapowiedział nowy dodatek do Diablo 4 i jak wiemy, jednym z bonusów mają być aż dwie nowe klasy postaci. Jedną z nich jest Paladyn, który jest już dostępny dla tych graczy, którzy zdecydowali się na preorder dodatku. Ale w zanadrzu jest jeszcze jedna, tajemnicza klasa, która zostanie udostępniona w dniu premiery Lord of Hatred. Blizzard nie zdradza szczegółów, co tylko rozpaliło spekulacje społeczności.

Amazonka dołączy do Diablo 4 w nowym DLC?

Niektórzy są pewni, że to Amazonka, związana z terenem Skovos, dokąd przeniesie nas fabularne DLC zapowiedziane na koniec kwietnia 2026 roku. To teren, który ma być mroczną wersją starożytnej Grecji. I wiele się tu zgadza. Amazonka do klasa, która pojawiła się także w Diablo 2, jak Paladyn, i jest związana z miejscem akcji, w które przeniesie nas dodatek. To typ postaci przede wszystkim bojowy, inspirowany znanymi z mitologii greckiej legendarnymi wojowniczkami. Jest rozwinięciem Łuczniczki – postaci z Diablo 1.