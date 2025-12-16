Zaloguj się lub Zarejestruj

Jaka będzie druga nowa klasa w Diablo 4 po Paladynie? Fani już mają swój typ

Jakub Piwoński
2025/12/16 12:40
4
0

Nowa klasa postaci to niespodzianka. Ale jest jedna wskazówka, która może ułatwić nam snucie teorii.

Na TGA Blizzard zapowiedział nowy dodatek do Diablo 4 i jak wiemy, jednym z bonusów mają być aż dwie nowe klasy postaci. Jedną z nich jest Paladyn, który jest już dostępny dla tych graczy, którzy zdecydowali się na preorder dodatku. Ale w zanadrzu jest jeszcze jedna, tajemnicza klasa, która zostanie udostępniona w dniu premiery Lord of Hatred. Blizzard nie zdradza szczegółów, co tylko rozpaliło spekulacje społeczności.

Amazonka
Amazonka

Amazonka dołączy do Diablo 4 w nowym DLC?

Niektórzy są pewni, że to Amazonka, związana z terenem Skovos, dokąd przeniesie nas fabularne DLC zapowiedziane na koniec kwietnia 2026 roku. To teren, który ma być mroczną wersją starożytnej Grecji. I wiele się tu zgadza. Amazonka do klasa, która pojawiła się także w Diablo 2, jak Paladyn, i jest związana z miejscem akcji, w które przeniesie nas dodatek. To typ postaci przede wszystkim bojowy, inspirowany znanymi z mitologii greckiej legendarnymi wojowniczkami. Jest rozwinięciem Łuczniczki – postaci z Diablo 1.

GramTV przedstawia:

Nie wszyscy są jednak przekonani, że będzie to Amazonka. Duża część społeczności marzy o powrocie Szamana: „Zombie? Nieumarłe zwierzęta? Duchy? Voodoo? Wymioty spadające z nieba i plaga ropuch? To moja ulubiona klasa pod względem wizualnego designu, jaką kiedykolwiek widziałem” – komentuje SlimSpooky w dyskusjach, jakie prowadzone są na Reddit. Sceptycy jednak wskazują, że ta postać jest za bardzo podobna do Spirytysty, który został dodany w poprzednim DLC do Diablo 4.

Premiera Lord of Hatred już w kwietniu 2026. Poza tajemniczą klasą możemy spodziewać się odświeżonego endgame’u, nowej zawartości fabularnej i wprowadzenia Mefista jako głównego antagonisty. Czy druga klasa spełni oczekiwania fanów? Czy może studio zaskoczy wszystkich własnym wyborem? Na razie pozostaje nam obserwować i spekulować – a aura tajemnicy tylko podsyca emocje przed premierą.

Tagi:

News
DLC
Blizzard
postać
Diablo 4
Diablo 4: Lord of Hatred
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
4
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:08
ZubenPL napisał:

Może być to też demon hunter a sama klasa będzie jakąś wariacja DH z D3 z amazonką i zabójczynią z d2. Hybrydowy styl dwie kuszę lub oszczep plus tarcza albo przy mele clawsy. 

Tak, to akurat jest możliwe. Po prostu sylwetka pokazana na zapowiedzi nijak nie wygląda, jak amazonka.

ZubenPL
Gramowicz
Dzisiaj 13:07
Silverburg napisał:

Żadna amazonka, chyba. że sylwetka drugiej klasy jest wrzucona losowo. Raczej wygląda na jakiegoś "maga": szamana, warlocka, czy coś podobnego.

Może być to też demon hunter a sama klasa będzie jakąś wariacja DH z D3 z amazonką i zabójczynią z d2. Hybrydowy styl dwie kuszę lub oszczep plus tarcza albo przy mele clawsy. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 13:01

Żadna amazonka, chyba. że sylwetka drugiej klasy jest wrzucona losowo. Raczej wygląda na jakiegoś "maga": szamana, warlocka, czy coś podobnego.




Trwa Wczytywanie
TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112