Crossover Hitmana z MindsEye opóźniony. Gracze skarżą się na brak nowej zawartości w grze

Fajnie, że potwierdzili opóźnienie Hitmana, ale do września nie będzie NIC. Po co więc kupować premium passa albo edycję deluxe?

Od czasu publikacji ogłoszenia, na oficjalnym Discordzie gry wylała się fala frustracji. Głównym zarzutem jest brak roadmapy i nowej zawartości, która mogłaby zachęcić graczy do powrotu do gry. Jeden użytkowników napisał:

Jeszcze inny zaznaczył, że gracze nie powinni robić za testerów:

Oczywiście, że chcemy, by gra została naprawiona, ale bez zawartości to nie ma sensu. Nie będziemy ciągle wracać tylko po to, by testować patche.

Niektórzy sugerują nawet, by Build A Rocket Boy poszło śladem Splitgate 2 i ponownie wydało MindsEye jako tytuł we wczesnym dostępie, by odbudować zaufanie i realnie pracować nad grą wraz ze społecznością. Na Reddicie MindsEye pojawiają się głosy domagające się spełnienia wcześniejszych obietnic takich jak nowe misje fabularne, grywalne postacie, więcej pojazdów, zmiana pory dnia, a także bardziej swobodny i rozbudowany trym free roam.

MindsEye zadebiutowało na początku tego roku, ale nie była to łatwa premiera. Gracze już od pierwszych chwil zgłaszali błędy z postaciami, problemy z animacjami oraz spadki płynności. Przed debiutem CEO studia Build A Rocket Boy sugerował nawet, że negatywne recenzje są opłacone, choć wydawca gry się od tych słów odciął.

Na ten moment raczej nie warto zaprzątać sobie grą głowy.