Godzilla i Kong skonfrontują się z przeciwnikiem, którego od dawna nie widzieliśmy na ekranie

Jakub Piwoński
2025/12/16 19:00
Ta wiadomość powinna zelektryować fanów Godzilli.

Niedawno informowaliśmy na gram.pl, że w nowym japońskim filmie Godzilla Minus Zero pojawi się Hedora – jeden z najbardziej charakterystycznych przeciwników Króla Potworów. Równolegle trwają jednak prace nad kolejną odsłoną amerykańskiego MonsterVerse. Godzilla x Kong: Supernova zapowiada się na film, który również może sprawić fanom kaiju sporo radości – wszystko za sprawą przeciwnika, z jakim zmierzą się tytułowi bohaterowie.

Godzilla i Kosmogodzilla
Godzilla i Kong zawalczą z Kosmogodzillą

Choć Legendary wciąż oficjalnie nie ujawniło żadnych szczegółów fabularnych ani materiałów promocyjnych, w sieci pojawiła się zaskakująca wskazówka dotycząca głównego antagonisty. W dokumentach Writers Guild of America West przy filmie przypisano prawa do postaci należącej do Toho – Space Godzilli. To nieoczekiwane źródło informacji sprawiło, że fani niemal natychmiast uznali powrót kosmicznego kaiju za „pozornie potwierdzony”.

Space Godzilla, lepiej znany jako Kosmogodzilla, zadebiutował w filmie Godzilla kontra Kosmogodzilla z 1994 roku. Według klasycznej wersji historii powstał z DNA Godzilli, które trafiło w kosmos i połączyło się z obcą formą życia. Choć potwór wielokrotnie powracał w grach, komiksach czy powieściach, od ponad 30 lat nie pojawił się na dużym ekranie. Supernova mogłaby to zmienić, przywracając jednego z najbardziej widowiskowych przeciwników Króla Potworów.

Przypomnijmy, że wyczekiwany trzeci już crossover MonsterVerse trafi do kin 26 marca 2027 roku. Wcześniej uniwersum powróci na mały ekran wraz z kolejnym sezonem Monarch: Dziedzictwo potworów, zapowiadając dalszą ekspansję świata gigantycznych bestii.

Źródło:https://comicbook.com/movies/news/godzilla-x-kong-supernova-bringing-back-a-toho-kaiju-after-33-years-seemingly-confirmed-in-an-unexpected-way/

Tagi:

Popkultura
science fiction
sequel
Godzilla
Godzilla vs Kong
crossover
Godzilla i Kong: Nowe Imperium
Godzilla x Kong: Supernova
Kosmogodzilla
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


