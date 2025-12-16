Godzilla i Kong skonfrontują się z przeciwnikiem, którego od dawna nie widzieliśmy na ekranie

Niedawno informowaliśmy na gram.pl, że w nowym japońskim filmie Godzilla Minus Zero pojawi się Hedora – jeden z najbardziej charakterystycznych przeciwników Króla Potworów. Równolegle trwają jednak prace nad kolejną odsłoną amerykańskiego MonsterVerse. Godzilla x Kong: Supernova zapowiada się na film, który również może sprawić fanom kaiju sporo radości – wszystko za sprawą przeciwnika, z jakim zmierzą się tytułowi bohaterowie.

Godzilla i Kong zawalczą z Kosmogodzillą

Choć Legendary wciąż oficjalnie nie ujawniło żadnych szczegółów fabularnych ani materiałów promocyjnych, w sieci pojawiła się zaskakująca wskazówka dotycząca głównego antagonisty. W dokumentach Writers Guild of America West przy filmie przypisano prawa do postaci należącej do Toho – Space Godzilli. To nieoczekiwane źródło informacji sprawiło, że fani niemal natychmiast uznali powrót kosmicznego kaiju za „pozornie potwierdzony”.