Crimson Desert w pierwszym gameplayu na PlayStation 5. Gracze mają się o co martwić?

PlayStation postanowiło rozwiać wątpliwości i zaprezentowało nadchodzącą grę Pearl Abyss na bazowym PS5.

Już w najbliższy czwartek zadebiutuje Crimson Desert, czyli najbardziej oczekiwana gra tej wiosny. Chociaż embargo na recenzje zejdzie dopiero na dzień przed premierą, to jeszcze w ubiegłym tygodniu do sieci trafiła pierwsza recenzja jednej z osób, która miała okazję zagrać w ten tytuł. Kontrowersje wokół tytułu nie ustają i niedawno Pearl Abyss dodało Denuvo do wersji na PC, a także studio wciąż nie chciało pokazywać rozgrywki z PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S, skupiając się wyłącznie na wersji na komputery oraz PS5 Pro. Teraz to się zmieniło i na japońskim kanale PlayStation pojawił się długi gameplay Crimson Desert nagrany na zwykłym PlayStation 5. Materiał ma jednak pewne „czerwone flagi”, które mogą zaniepokoić graczy. Crimson Desert – pierwszy gameplay z PlayStation 5 Teraz sytuacja uległa zmianie. Nowy materiał pokazuje fragmenty rozgrywki znane z wcześniejszych pokazów, ale tym razem wszystko działa na PlayStation 5. W trakcie prezentacji prowadzący Taiga Kishi oraz producent projektu Kim Minyoung eksplorują podniebne wyspy, rozwiązują zagadki środowiskowe, staczają pojedynek z rycerzem, a następnie przechodzą do bardziej widowiskowego segmentu, w którym bohater dosiada smoka.

Najważniejsze są jednak kwestie techniczne. Jak możemy zauważyć na poniższym materiale, spadki animacji pojawiają się sporadycznie, ale najbardziej widoczna jest wyraźnie gorsza oprawa graficzna. Materiał został zarejestrowany najprawdopodobniej w trybie jakości, na co wskazuje zablokowanie płynności na 30 klatkach na sekundę. Gra nie prezentuje się więc aż tak widowiskowo, jak na wcześniejszych materiałach. Mimo to gra działa i to całkiem stabilnie, przynajmniej w tym trybie graficznym. Warto jednak zauważyć, że na YouTubie materiał oferowany jest tylko w 1080p. Nie należy więc przywiązywać się do ogólnej jakości grafiki, gdyż kompresja YouTube’a, a także sama niższa rozdzielczość niż ta, która będzie wyświetlana na telewizorze podczas gry, sprawiają, że Crimson Desert może na nagraniu wyglądać nieco gorzej. Można więc zadać sobie pytanie, dlaczego materiał nie jest oferowany w rozdzielczości 4K lub chociaż 1440p, aby wyglądał lepiej. Niepokoi również zablokowana sekcja komentarzy pod filmem. Nieco więcej o konsolowej wersji dowiadujemy się od od twórców internetowych z Korei, którzy mieli okazję sprawdzić wersję konsolową. Jeden ze streamerów zwrócił uwagę na Reddicie na na wysoką szczegółowość świata i stabilność działania, podkreślając, że ewentualne opóźnienia w sterowaniu są minimalne i nie wpływają na komfort rozgrywki. Kolory, detale, a przede wszystkim środowiska były niesamowicie ostre. Na standardowym PS5 jakość obrazu i stabilność były zaskakująco dobre.

Inny twórca przyznał, że momentami trudno było uwierzyć, że gra działa na konsoli Sony, wskazując na tryb jakości, w którym produkcja osiąga około 40 do 45 klatek na sekundę. Złapałem się na tym, że myślę, czy to naprawdę działa na PlayStation. Kolejne relacje sugerują wyniki w okolicach 40 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K, przy czym odczucia płynności są lepsze niż w typowych grach działających w 30 FPS. Niektórzy szacują nawet zakres między 40 a 50 klatek. Wszystko wskazuje więc na to, że pod względem technicznym Crimson Desert nie powinno rozczarować na konsolach. Pozostaje jednak pytanie o inne elementy produkcji. Wcześniejsze wrażenia z rozgrywki wskazywały na problemy z narracją i nadmiar systemów, które nie zawsze ze sobą współgrają. Niestety na pierwsze poważne testy Crimson Desert na PlayStation 5 i Xbox Series X/S będziemy musieli poczekać do premiery gry. Większość recenzji, które pojawi się już jutro, będzie pochodzić z wersji na komputery osobiste.

