Crimson Desert szykuje rewolucję. Największa aktualizacja w historii gry nadchodzi

Gracze będą mogli dostosować poziom trudności. Ale to tylko jedna z wielu przyszykowanych przez Perl Abyss atrakcji.
Twórcy Crimson Desert przygotowują największą aktualizację od premiery i wszystko wskazuje na to, że będzie to moment przełomowy dla popularnej produkcji studia Pearl Abyss. Nadchodzący patch nie tylko wprowadzi szereg nowych funkcji, ale ma też rozwiązać najczęściej zgłaszane problemy, które od tygodni pojawiają się w opiniach graczy.
Crimson Desert – nadchodzi największa jak do tej pory aktualizacja do gry
Jedną z kluczowych nowości będą poziomy trudności, które pozwolą dostosować wyzwanie do własnych preferencji. Do tej pory wielu użytkowników narzekało na zbyt wymagające starcia z bossami lub przeciwnie, na brak jakiegokolwiek wyzwania. Aktualizacja ma uporządkować tę kwestię i uczynić rozgrywkę bardziej przystępną, a jednocześnie satysfakcjonującą.
Duże zmiany obejmą także sterowanie. W grze pojawią się gotowe schematy zarówno dla klawiatury i myszy, jak i kontrolerów, co powinno poprawić komfort zabawy na różnych platformach. Nie zabraknie również usprawnień interfejsu, w tym możliwości kategoryzowania przedmiotów w ekwipunku, co znacząco ułatwi zarządzanie zdobytym łupem.
Studio podkreśla, że skala zmian wymaga dodatkowego czasu na testy. Choć aktualizacja planowana jest na najbliższe dni, dokładny termin jej premiery nie został jeszcze ujawniony. Wiadomo natomiast, że plik instalacyjny będzie większy niż w przypadku poprzednich łatek, co wynika z zakresu wprowadzanych poprawek.
