Crimson Desert szykuje rewolucję. Największa aktualizacja w historii gry nadchodzi

Gracze będą mogli dostosować poziom trudności. Ale to tylko jedna z wielu przyszykowanych przez Perl Abyss atrakcji.

Twórcy Crimson Desert przygotowują największą aktualizację od premiery i wszystko wskazuje na to, że będzie to moment przełomowy dla popularnej produkcji studia Pearl Abyss. Nadchodzący patch nie tylko wprowadzi szereg nowych funkcji, ale ma też rozwiązać najczęściej zgłaszane problemy, które od tygodni pojawiają się w opiniach graczy. Crimson Desert – nadchodzi największa jak do tej pory aktualizacja do gry Jedną z kluczowych nowości będą poziomy trudności, które pozwolą dostosować wyzwanie do własnych preferencji. Do tej pory wielu użytkowników narzekało na zbyt wymagające starcia z bossami lub przeciwnie, na brak jakiegokolwiek wyzwania. Aktualizacja ma uporządkować tę kwestię i uczynić rozgrywkę bardziej przystępną, a jednocześnie satysfakcjonującą.

Duże zmiany obejmą także sterowanie. W grze pojawią się gotowe schematy zarówno dla klawiatury i myszy, jak i kontrolerów, co powinno poprawić komfort zabawy na różnych platformach. Nie zabraknie również usprawnień interfejsu, w tym możliwości kategoryzowania przedmiotów w ekwipunku, co znacząco ułatwi zarządzanie zdobytym łupem.

Deweloperzy zajęli się także balansem postaci. W odpowiedzi na opinie społeczności inni grywalni bohaterowie otrzymają nowe umiejętności, które mają wyrównać ich potencjał w walce. Tym samym chcą wyeliminować jeden z największych problemów gry i zachęcić graczy, aby grali również Damiane oraz Oongką, a nie tylko Kliffem. Równocześnie poprawiona zostanie oprawa wizualna w zakresie odległych elementów otoczenia, co wpłynie na ogólną jakość eksploracji świata. Studio podkreśla, że skala zmian wymaga dodatkowego czasu na testy. Choć aktualizacja planowana jest na najbliższe dni, dokładny termin jej premiery nie został jeszcze ujawniony. Wiadomo natomiast, że plik instalacyjny będzie większy niż w przypadku poprzednich łatek, co wynika z zakresu wprowadzanych poprawek. Wczytywanie ramki mediów. Crimson Desert pozostaje jednym z największych hitów ostatnich tygodni. Gra utrzymuje wysoką pozycję w rankingach sprzedaży i przyciąga setki tysięcy graczy jednocześnie, a według dostępnych danych jej wyniki sprzedażowe liczone są już ponad 5 milionach egzemplarzy. Twórcy zapowiadają, że to dopiero początek zmian, a kolejne aktualizacje będą rozwijać zarówno zawartość, jak i mechaniki gry w nadchodzących miesiącach. Recenzja Crimson Desert - pierwszy, poważny kandydat do tytułu gry roku?

Radosław Krajewski

