Wyczekiwane zmiany na Steamie dostępne dla wszystkich. Tak wygląda nowa strona główna

Valve wprowadziło wiele zmian w swoim sklepie.

Valve udostępniło odświeżoną wersję strony głównej sklepu Steam. Aktualizacja wprowadza nie tylko zmiany wizualne, ale również nowe funkcje ułatwiające wyszukiwanie produkcji, śledzenie premier oraz przeglądanie ofert dopasowanych do zainteresowań użytkowników. Steam – wprowadzono nową stronę główną i masę innych nowości Nowy wygląd jest kolejnym etapem modernizacji sklepu, po wcześniejszych zmianach wprowadzonych na stronach poszczególnych gier. Twórcy platformy podkreślają, że celem było uporządkowanie interfejsu i zwiększenie spójności pomiędzy poszczególnymi sekcjami, przy jednoczesnym zachowaniu ich indywidualnego charakteru.

Jedną z najbardziej zauważalnych zmian są szersze elementy graficzne oraz wyświetlanie materiałów w wyższej rozdzielczości. Steam korzysta teraz z najnowszych grafik przesyłanych przez deweloperów, co ma poprawić czytelność i atrakcyjność prezentowanych treści. Odświeżona strona główna oferuje więcej szczegółów już na etapie przeglądania ofert. Użytkownicy zobaczą między innymi informacje wyjaśniające, dlaczego dany tytuł został im polecony, a także podsumowanie opinii społeczności. Po najechaniu kursorem na kartę gry automatycznie odtworzy się mikrozwiastun prezentujący rozgrywkę. Podobne podglądy pojawią się również przy sąsiednich tytułach znajdujących się w karuzeli. Dzięki temu gracze mogą szybciej ocenić interesujące ich produkcje bez konieczności przechodzenia na ich dedykowane strony. Valve przywróciło również na stałe dwie sekcje znane z dużych wyprzedaży sezonowych. Pierwsza prezentuje gry z listy życzeń objęte aktualnie promocją, natomiast druga skupia się na przecenionych dodatkach DLC rekomendowanych konkretnemu użytkownikowi.

GramTV przedstawia:

Nowością jest także osobisty kalendarz premier. Narzędzie pozwala śledzić nowe oraz nadchodzące produkcje dobierane na podstawie historii aktywności gracza. Użytkownicy mogą szybko sprawdzić premiery zaplanowane na najbliższe dwa tygodnie lub przejrzeć pełny harmonogram, aby zobaczyć więcej nadchodzących tytułów. Kalendarz uwzględnia również nowe gry, które mogły umknąć uwadze użytkownika mimo zgodności z jego zainteresowaniami. Zmiany objęły także kolejkę odkryć. Steam umożliwia teraz wygodniejsze przeglądanie rekomendowanych produkcji bez konieczności opuszczania strony głównej. Sekcja została wizualnie dostosowana do pozostałych elementów sklepu i wzbogacona o mikrozwiastuny oraz podglądy zrzutów ekranu. Wybrane grafiki można dodatkowo powiększać jednym kliknięciem. Valve zaktualizowało również zawartość sekcji poświęconej nadchodzącym premierom. Według twórców zmiany powstały na podstawie opinii społeczności i mają skuteczniej eksponować najbardziej wyczekiwane debiuty kolejnego miesiąca. Wśród mniej widocznych, ale istotnych usprawnień znalazły się także nowe opcje dostępności. Osoby wrażliwe na ruch mogą wyłączyć animowane materiały marketingowe oraz automatycznie odtwarzane zwiastuny. Po aktywowaniu tej opcji sklep będzie prezentował wyłącznie statyczne grafiki i zrzuty ekranu. Znacząco poprawiono również obsługę strony głównej za pomocą kontrolera, co szczególnie docenią właściciele Steam Decka oraz użytkownicy korzystający z trybu Big Picture. Dodatkowo interfejs został przeprojektowany pod kątem kontrastu i czytelności. Przy wyświetlanych grach pojawiają się teraz krótkie opisy, które mają pomóc szybciej ocenić zawartość oferty bez konieczności przechodzenia do kolejnych podstron.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.