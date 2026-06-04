Nintendo przygotuje nową wersję Switcha 2. Konsola otrzyma wyczekiwaną nowość

Zmiany obejmą Europę i mogą dotyczyć nie tylko samej konsoli, ale również kontrolerów Joy-Con 2 oraz Pro Controllera.

Nintendo potwierdziło, że pracuje nad zmodyfikowaną wersją Switcha 2 przeznaczoną na rynek europejski. Powodem są nowe regulacje Unii Europejskiej, które od 2027 roku wymuszą łatwą wymianę baterii przez użytkowników. Switch 2 dostanie wymienną baterię W 2023 roku Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące akumulatorów i baterii. Zgodnie z nimi od 18 lutego 2027 roku urządzenia elektroniczne sprzedawane na terenie UE będą musiały umożliwiać użytkownikom łatwe wyjęcie i wymianę baterii bez konieczności korzystania ze specjalistycznych narzędzi. Nintendo poinformowało, że przygotowuje nowe wersje swoich produktów spełniające te wymagania. Choć firma nie wymieniła nazwy konsoli wprost, komunikat odnosi się do urządzeń o numerach modeli rozpoczynających się od oznaczenia „BEE”. Numer modelu Nintendo Switch 2 to właśnie BEE-001.

Oznacza to, że w najbliższych miesiącach lub na początku 2027 roku na europejski rynek powinna trafić odświeżona wersja sprzętu z łatwo wymienialnym akumulatorem.

GramTV przedstawia:

Nowe przepisy mogą dotknąć również akcesoriów do konsoli. Obecnie zarówno Joy-Con 2, jak i Nintendo Switch 2 Pro Controller posiadają wbudowane baterie, do których użytkownik nie ma łatwego dostępu. Nintendo nie potwierdziło jeszcze szczegółów, ale wszystko wskazuje na to, że także te urządzenia otrzymają nowe wersje zgodne z unijnymi wymogami. Firma wyjaśniła, że sprzęt dostosowany do nowych regulacji będzie traktowany jako osobny produkt. Na opakowaniach pojawi się dodatkowe oznaczenie „OSM”, a same urządzenia otrzymają nowe numery modeli. Zmiana nie wynika z chęci wprowadzenia ulepszonej wersji konsoli, lecz z konieczności dostosowania się do przepisów środowiskowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Celem regulacji jest ograniczenie ilości elektroodpadów oraz ułatwienie naprawy i recyklingu urządzeń elektronicznych. Nintendo Direct już w przyszłym tygodniu? Znany insider wskazuje konkretny termin

ARC Raiders na konsoli Nintendo. Ale nie chodzi o Switcha