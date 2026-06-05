Crimson Desert poprawia ponową blokadę. Patch 1.10.00 dodaje też wywernę, ptaka i minigry

Aktualizacja do Crimson Desert? Dawno nie było! Nie no, dobra, tak naprawdę to była, ale Pearl Abyss nadal kuje żelazo póki gorące.

Tak więc do tegorocznego hitu trafiła łatka oznaczona numerem 1.10.00. Co tym razem przygotowali dla nas koreańscy deweloperzy?

Crimson Desert w wersji 1.10.00

Zgodnie z zapowiedziami, twórcy Crimson Desert ulepszyli ponowną blokadę. Ta zyskała dwa nowe etapy, tj. Battle oraz Reconstruct. Jakby tego było mało, główne twierdzy mogą być mniej podatne na to wydarzenie. Wystarczy w każdym regionie poprosić o ochronę poprzez rzeczoznawcę, co pomoże w stłumieniu buntów. Gdy jednak dana fortyfikacja zostanie przejęta, jej odbijanie będzie opłacać się jeszcze bardziej. Gdy uda nam się wyzwolić utraconą twierdzę, w nagrodę otrzymamy punkty zasług, prowizje, towary handlowe, a także inne przedmioty. Ponadto w produkcji znalazły się dwie nowe minigry – Pinball w karczmie w pobliżu Delesyian Institute oraz Orb Roll przy Great Gate of Urdavah.