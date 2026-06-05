Crimson Desert poprawia ponową blokadę. Patch 1.10.00 dodaje też wywernę, ptaka i minigry

Tak więc do tegorocznego hitu trafiła łatka oznaczona numerem 1.10.00. Co tym razem przygotowali dla nas koreańscy deweloperzy?
Crimson Desert w wersji 1.10.00
Zgodnie z zapowiedziami, twórcy Crimson Desert ulepszyli ponowną blokadę. Ta zyskała dwa nowe etapy, tj. Battle oraz Reconstruct. Jakby tego było mało, główne twierdzy mogą być mniej podatne na to wydarzenie. Wystarczy w każdym regionie poprosić o ochronę poprzez rzeczoznawcę, co pomoże w stłumieniu buntów. Gdy jednak dana fortyfikacja zostanie przejęta, jej odbijanie będzie opłacać się jeszcze bardziej. Gdy uda nam się wyzwolić utraconą twierdzę, w nagrodę otrzymamy punkty zasług, prowizje, towary handlowe, a także inne przedmioty. Ponadto w produkcji znalazły się dwie nowe minigry – Pinball w karczmie w pobliżu Delesyian Institute oraz Orb Roll przy Great Gate of Urdavah.