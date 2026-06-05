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Crimson Desert poprawia ponową blokadę. Patch 1.10.00 dodaje też wywernę, ptaka i minigry

Maciej Petryszyn
2026/06/05 16:15
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Aktualizacja do Crimson Desert? Dawno nie było! Nie no, dobra, tak naprawdę to była, ale Pearl Abyss nadal kuje żelazo póki gorące.

Tak więc do tegorocznego hitu trafiła łatka oznaczona numerem 1.10.00. Co tym razem przygotowali dla nas koreańscy deweloperzy?

Crimson Desert poprawia ponową blokadę. Patch 1.10.00 dodaje też wywernę, ptaka i minigry

Crimson Desert w wersji 1.10.00

Zgodnie z zapowiedziami, twórcy Crimson Desert ulepszyli ponowną blokadę. Ta zyskała dwa nowe etapy, tj. Battle oraz Reconstruct. Jakby tego było mało, główne twierdzy mogą być mniej podatne na to wydarzenie. Wystarczy w każdym regionie poprosić o ochronę poprzez rzeczoznawcę, co pomoże w stłumieniu buntów. Gdy jednak dana fortyfikacja zostanie przejęta, jej odbijanie będzie opłacać się jeszcze bardziej. Gdy uda nam się wyzwolić utraconą twierdzę, w nagrodę otrzymamy punkty zasług, prowizje, towary handlowe, a także inne przedmioty. Ponadto w produkcji znalazły się dwie nowe minigry – Pinball w karczmie w pobliżu Delesyian Institute oraz Orb Roll przy Great Gate of Urdavah.

GramTV przedstawia:

Fani ornitologii ucieszą się z nowego zwierzaka, którym jest Kuku Bird Chick. Gdy podrośnie, będziemy mogli na jego grzebiecie przemierzać całe Pywel. Innym nowym wierzchowcem jest również wywerna. Aktualizacja 1.10.00 poprawia też wiele pomniejszych błędów. Tyczy się to np. sytuacji, gdy bossowie ranili sami siebie albo gdy niektóre funkcje, jak zamykanie mapy czy barwienie materiałów, nie działały w taki sposób, jak powinny. Jednocześnie Pearl Abyss przyznaje, iż jest świadome z problemami w Pieczęci Męstwa, gdzie nie można wyposażyć Feniksa i Żelaznego Orła. Ta kwestia ma zostać naprawiona w kolejnej łatce.

Crimson Desert zadebiutowało na rynku 19 marca, ukazując się na komputerach osobistych oraz na konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Niedawno potwierdzono, iż produkcja doczeka się dodatku, chociaż nic o nim jeszcze nie wiadomo. Z kolei samo Pearl Abyss, zachęcone sukcesem, chce tworzyć kolejne gry AAA co 2-3 lata. Na razie jednak studio skupia się na powrocie do gatunku MMO i prac nad DokeV.

Źródło:https://crimsondesert.pearlabyss.com/en-US/News/Notice/Detail?_boardNo=96

Tagi:

News
aktualizacja
patch
łatka
update
Pearl Abyss
zmiany
poprawki
nowa zawartość
Crimson Desert
aktualizacja gry
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
2
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 17:23

Taka ciekawostka. Noszę na pancerzu artefakt który daje 10% do złota. I wydaje mi się że on wpływa na złoto w banku. Bo jak patrzę na logi inwestycji którą mam na średnim poziomie to na ogół mam -1% albo -2% kiedy mam stratę a tak to ciągle mam dodatnie. Czyli tylko zyskuje złoto.

Raz jak zmieniłem pancerz bo zamiast zmieniać artefakty to użyłem pancerz który miał ochronę przed zimnem w pełni - to miałem pierwszą poważną stratę w banku. 

wladek616
Gramowicz
Dzisiaj 17:19

"Crimson Desert poprawia ponową blokadę." Że co?




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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112