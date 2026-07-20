Black Desert Online zapowiada nową klasę postaci. Tajemniczy zwiastun sugeruje powiązania z Deadeye

Pearl Abyss opublikowało tajemniczy zwiastun zapowiadający kolejną klasę postaci, która trafi do Black Desert Online. Materiał sugeruje, że nowy bohater będzie specjalizował się w walce z wykorzystaniem broni palnej, a jednocześnie może być bezpośrednio powiązany z jedną z wcześniej wprowadzonych klas.

Black Desert Online z nową klasą postaci

Zwiastun rozpoczyna się sceną rozmowy prowadzonej przy szachownicy. Kobiecy głos zwraca się do mężczyzny o imieniu Eddie, który następnie pojawia się w kolejnych ujęciach. W materiale można zobaczyć, jak bohater posługuje się pistoletem, a w jednej ze scen wykorzystuje również granat, co sugeruje, że nowa klasa będzie koncentrować się na dynamicznej walce z użyciem broni dystansowej. Imię Eddie nie jest przypadkowe. To właśnie tak nazywa się brat postaci klasy Deadeye, która również specjalizuje się w walce z wykorzystaniem broni palnej. Najnowsza aktualizacja Black Desert Online wprowadziła zadanie, w którym Deadeye poszukuje swojego zaginionego rodzeństwa. Co ciekawe, bohaterka twierdzi w nim, że jej brat nie potrafi nawet posługiwać się bronią.