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Black Desert Online zapowiada nową klasę postaci. Tajemniczy zwiastun sugeruje powiązania z Deadeye

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/20 14:40
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Pearl Abyss nie zwalnia z rozwojem Black Desert Online i prezentuje tajemniczy teaser nowej klasy postaci.

Pearl Abyss opublikowało tajemniczy zwiastun zapowiadający kolejną klasę postaci, która trafi do Black Desert Online. Materiał sugeruje, że nowy bohater będzie specjalizował się w walce z wykorzystaniem broni palnej, a jednocześnie może być bezpośrednio powiązany z jedną z wcześniej wprowadzonych klas.

Black Desert Online
Black Desert Online

Black Desert Online z nową klasą postaci

Zwiastun rozpoczyna się sceną rozmowy prowadzonej przy szachownicy. Kobiecy głos zwraca się do mężczyzny o imieniu Eddie, który następnie pojawia się w kolejnych ujęciach. W materiale można zobaczyć, jak bohater posługuje się pistoletem, a w jednej ze scen wykorzystuje również granat, co sugeruje, że nowa klasa będzie koncentrować się na dynamicznej walce z użyciem broni dystansowej. Imię Eddie nie jest przypadkowe. To właśnie tak nazywa się brat postaci klasy Deadeye, która również specjalizuje się w walce z wykorzystaniem broni palnej. Najnowsza aktualizacja Black Desert Online wprowadziła zadanie, w którym Deadeye poszukuje swojego zaginionego rodzeństwa. Co ciekawe, bohaterka twierdzi w nim, że jej brat nie potrafi nawet posługiwać się bronią.

Nowy zwiastun może jednak sugerować coś zupełnie innego. Eddie przez większość materiału sprawnie korzysta z pistoletu, a pod koniec pojawia się również wskazówka fabularna. Mężczyzna zdaje się prosić swoją rozmówczynię o “sprowadzenie z powrotem mojej siostry”, co może oznaczać, że historia nowej klasy będzie bezpośrednio związana z wydarzeniami dotyczącymi Deadeye.

GramTV przedstawia:

Pearl Abyss potwierdziło, że pełna prezentacja nowej klasy odbędzie się podczas tegorocznego wydarzenia Heidel Ball, które zaplanowano na 25 lipca. Tegoroczna edycja imprezy została przeniesiona do Kalifornii, aby uczcić dziesiątą rocznicę premiery Black Desert Online na rynkach zachodnich. Podczas wydarzenia gracze mogą spodziewać się pełnego ujawnienia nowej postaci oraz szczegółów dotyczących jej umiejętności i roli w grze.

Źródło:https://www.mmorpg.com/news/black-desert-online-teases-another-shoot-em-up-class-character-in-new-teaser-trailer-2000138528

Tagi:

News
teaser
MMORPG
Black Desert Online
Pearl Abyss
nowa zawartość
klasa postaci
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112