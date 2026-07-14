Kultowy horror Stephena Kinga otrzyma nową wersję. Serial Amazona będzie różnił się od oryginału

Ujawniono pierwsze szczegóły serialowej wersji Carrie, która ma różnić się od tego, co znamy z poprzednich ekranizacji.

Prime Video zaprezentowało pierwsze zdjęcia z serialowej wersji Carrie, za którą odpowiada Mike Flanagan. Twórca Nawiedzonego domu na wzgórzu i Zagłady domu Usherów nie zamierza ponownie opowiadać doskonale znanej historii. Nowa produkcja ma rozbudować mitologię Carrie White, przenieść jej problemy do współczesnej szkoły i przyjrzeć się pochodzeniu niezwykłych zdolności bohaterki. Carrie – serialowa wersja od Amazona będzie różnić się od oryginału Powieść Carrie była literackim debiutem Stephena Kinga, a jej ekranizacja w reżyserii Briana De Palmy stała się pierwszym filmem opartym na twórczości pisarza. Produkcja z 1976 roku odniosła sukces finansowy i artystyczny, rozpoczynając trwającą do dziś falę adaptacji jego książek. Niemal pięćdziesiąt lat później historia prześladowanej nastolatki obdarzonej mocą telekinezy powróci jako ośmioodcinkowy serial Prime Video.

Za przygotowanie nowej wersji odpowiada Mike Flanagan, który pełni funkcje scenarzysty, reżysera, producenta wykonawczego i showrunnera. Twórca ma już duże doświadczenie zarówno w realizowaniu serialowych horrorów, jak i przenoszeniu prozy Stephena Kinga na ekran. W jego dorobku znajdują się między innymi Gra Geralda, Doktor Sen oraz Życie Chucka. Wcześniej stworzył także takie seriale jak Nawiedzony dom na wzgórzu, Nocna msza oraz Zagłada domu Usherów. W tytułową rolę wcieliła się Summer H. Howell, znana z produkcji Time Cut i All Fun and Games. Aktorka została wybrana spośród ponad tysiąca kandydatek. Nowa Carrie ma wyraźnie różnić się od zamkniętej w sobie i nieustannie przestraszonej bohaterki z filmu De Palmy. Flanagan opisuje ją jako ciekawą świata, szczerą i gotową obdarzyć innych zaufaniem. Carrie przez całe życie mieszkała w odosobnieniu razem z matką. Państwowe instytucje nie wiedziały nawet o istnieniu obu kobiet. Sytuacja zmieni się po nagłej śmierci Ralpha, ojca nastolatki. Tragiczne wydarzenie sprawi, że Carrie po raz pierwszy rozpocznie naukę w publicznej szkole, gdzie zetknie się z bezwzględnością rówieśników oraz odkryje swoje telekinetyczne zdolności. Akcja została osadzona we współczesności, dzięki czemu serial poruszy między innymi problem przemocy szkolnej, cyfrowego prześladowania, izolacji oraz wpływu technologii na życie nastolatków. Margaret White, religijną i niezwykle surową matkę Carrie, zagra Samantha Sloyan. Aktorka wielokrotnie współpracowała już z Flanaganem, pojawiając się między innymi w Nocnej mszy i Zagładzie domu Usherów. Serial ma jednak przedstawić Margaret w bardziej złożony sposób. Zamiast ograniczać ją do roli fanatycznej oprawczyni, twórcy spróbują pokazać kobietę przekonaną, że poprzez izolowanie córki chroni ją przed niebezpieczeństwem. Howell i Sloyan zmierzą się z rolami, które zajmują szczególne miejsce w historii horroru. W filmie z 1976 roku Carrie i Margaret zagrały Sissy Spacek oraz Piper Laurie. Obie aktorki otrzymały za swoje występy nominacje do Oscara. Później historia doczekała się kontynuacji Furia: Carrie 2, filmu telewizyjnego z 2002 roku, kinowego remake’u z 2013 roku oraz kilku realizacji scenicznych.

GramTV przedstawia:

W obsadzie znaleźli się również Siena Agudong jako Sue Snell, Alison Thornton jako Chris Hargensen, Josie Totah jako Tina Blake, Joel Oulette jako Tommy Ross oraz Arthur Conti jako Billy. Amber Midthunder zagra nauczycielkę wychowania fizycznego, pannę Desjardin, natomiast Matthew Lillard wcieli się w dyrektora Grayle’a. W serialu pojawi się ponadto nowa bohaterka, Emaline, grana przez Thalię Dudek. Produkcja zgromadzi także wielu aktorów regularnie współpracujących z Flanaganem. W mniejszych i gościnnych rolach wystąpią między innymi Kate Siegel, Katee Sackhoff, Tahmoh Penikett oraz Heather Graham. W projekcie uczestniczy również Stephen King, który został jednym z producentów wykonawczych. Serial zachowa najważniejsze elementy pierwowzoru, w tym scenę w szkolnej łazience, narastające prześladowanie Carrie oraz bal maturalny. Flanagan podkreśla jednak, że bohaterowie dotrą do tych wydarzeń zupełnie inną drogą, a sam przebieg balu ma znacząco odbiegać od wcześniejszych ekranizacji. Twórca nie widział sensu w przygotowywaniu kolejnej wiernej adaptacji materiału, który Brian De Palma przeniósł na ekran już pół wieku temu. Zamiast odtwarzać tę samą historię, postanowił wykorzystać jej podstawowe składniki do zbudowania nowej opowieści. Flanagan przyznaje, że projekt wymagał wielu zmian, nowych pomysłów oraz umieszczenia znanych wydarzeń w innym kontekście. Właśnie możliwość przeprowadzenia tak daleko idącej reinterpretacji przekonała go jednak do podjęcia pracy nad serialem. Jednym z najmocniej rozbudowanych wątków będzie pochodzenie telekinetycznych zdolności Carrie. Serial wykorzysta pojawiającą się w twórczości Kinga koncepcję genu odpowiedzialnego za telekinezę. Bohaterka ma okazać się częścią większej grupy wyjątkowo uzdolnionych kobiet, choć początkowo nie będzie zdawała sobie z tego sprawy. Od drugiego odcinka kolejne epizody przedstawią historie kobiet z różnych okresów, które również próbowały zrozumieć swoje niezwykłe moce. Prime Video określa Carrie jako odważną, aktualną i zaskakującą reinterpretację klasycznej opowieści o dorastaniu. Dokładna data premiery nie została jeszcze podana, ale platforma potwierdziła, że serial zadebiutuje jesienią 2026 roku.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.