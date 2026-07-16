Crimson Desert dostało funkcję, na którą gracze czekali od premiery

Wersja 1.14.00 wprowadza jedną istotną funkcję. Ucieszy was ona, jeżeli macie grę na więcej niż jednej platformie lub dopiero planujecie się tak zaopatrzyć.
Funkcja cross-save w Crimson Desert
Od teraz bowiem Crimson Desert wspierać będzie funkcję cross-save. To oznacza, że będziemy mogli bez problemu rozwijać ten sam zapis stanu gry na PC (Steam i Epic Games Store), PlayStation 5 czy też Xbox Series X/S. Jak z tego skorzystać? W menu głównym znajdziemy w prawnym dolnym rogu przycisk, którzy przeniesie nas do kodu QR. Po jego zeskanowaniu przejdziemy do strony, gdzie będziemy mogli połączyć konta z platform, z których chcemy korzystać. Potem wystarczy tylko wrócić do gry i ją odświeżyć. Miejsce na zapis Cross-Save będzie dostępne w prawym dolnym rogu menu zapisu stanu gry. Warto przy tym wspomnieć, że posiadacze wersji na MacOS będą musieli poczekać na tę funkcję nieco dłużej.
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