Zaloguj się lub Zarejestruj

Crimson Desert dostało funkcję, na którą gracze czekali od premiery

Maciej Petryszyn
2026/07/16 14:15
0
0

Po dwóch tygodniach od ostatniej większej aktualizacji Pearl Abyss powraca. Z czym? No oczywiście z kolejną łatką do Crimson Desert.

Wersja 1.14.00 wprowadza jedną istotną funkcję. Ucieszy was ona, jeżeli macie grę na więcej niż jednej platformie lub dopiero planujecie się tak zaopatrzyć.

Crimson Desert
Crimson Desert

Funkcja cross-save w Crimson Desert

Od teraz bowiem Crimson Desert wspierać będzie funkcję cross-save. To oznacza, że będziemy mogli bez problemu rozwijać ten sam zapis stanu gry na PC (Steam i Epic Games Store), PlayStation 5 czy też Xbox Series X/S. Jak z tego skorzystać? W menu głównym znajdziemy w prawnym dolnym rogu przycisk, którzy przeniesie nas do kodu QR. Po jego zeskanowaniu przejdziemy do strony, gdzie będziemy mogli połączyć konta z platform, z których chcemy korzystać. Potem wystarczy tylko wrócić do gry i ją odświeżyć. Miejsce na zapis Cross-Save będzie dostępne w prawym dolnym rogu menu zapisu stanu gry. Warto przy tym wspomnieć, że posiadacze wersji na MacOS będą musieli poczekać na tę funkcję nieco dłużej.

GramTV przedstawia:

To jednak nie wszystko, co przynosi ze sobą Crimson Desert w wersji 1.14.00. Koreańscy deweloperzy rozwiązali m.in. problem ze zwierzakiem wskakującym na łóżko, przez który… blokowało się sterowanie postacią. Ponadto ujednolicono sterowanie dla umiejętności Damiane o nazwie Skystep, by działało tak samo jak Vertical Flight, umiejętność Oongki. Nie powinien też pojawiać się błąd uniemożliwiający ukończenie zadania A Dwarf's Concern, a Aerial Force Palm nie powinno być przerywane podczas swobodnego spadania. Inne poprawki to np. zmiana nienaturalnych animacji postaci na pędzących wierzchowcach czy “ogarnięcie” NPC tak, by nie blokowali się oni na drewnianych bramach.

Sama łatka już teraz dostępna jest zarówno na PC, MacOS, PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Warto też wspomnieć, że samo Pearl Abyss bierze też pod uwagę wydanie swojej gry na konsolę Nintendo Switch 2.

Źródło:https://crimsondesert.pearlabyss.com/en-US/News/Notice/Detail?_boardNo=108

Tagi:

News
aktualizacja
patch
Pearl Abyss
cross-save
Crimson Desert
patch do gry
aktualizacja gry
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112