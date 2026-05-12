Crimson Desert otrzyma DLC? Pearl Abyss zapowiada możliwe dodatki

Studio chce kontynuować rozwój swojej gry również poprzez DLC.

Pearl Abyss ma powody do świętowania. Wczoraj studio udostępniło nową aktualizację do Crimson Desert, która wprowadziła wiele oczekiwanych przez graczy nowości i zmian. Teraz deweloper poinformował w najnowszym raporcie finansowym, że Crimson Desert wygenerowało rekordowe kwartalne przychody, które wyniosły 180 milionów dolarów. Sukces gry jest tak duży, że deweloperzy już rozważają przygotowanie DLC. Crimson Desert – Pearl Abyss chce stworzyć dodatki do gry Crimson Desert zadebiutowało pod koniec marca 2026 roku jednocześnie na komputerach osobistych i konsolach. Taki model dystrybucji, połączony z globalną dostępnością na wszystkich wiodących platformach, szybko przełożył się na imponujące wyniki sprzedaży. Według Pearl Abyss aż 94% kwartalnych przychodów pochodziło z rynków zagranicznych.

Dla porównania, Black Desert Online przyniosło w tym samym okresie około 40 milionów dolarów. Oznacza to, że nowa produkcja studia osiągnęła ponad czterokrotnie lepszy wynik niż wieloletni hit firmy.

W liście do inwestorów Pearl Abyss podkreśliło, że chce nadal rozwijać Crimson Desert poprzez regularne aktualizacje, zwiększanie satysfakcji graczy oraz ekspansję na kolejne platformy. Studio przyznało również, że analizuje różne sposoby, by przenieść grę na jeszcze wyższy poziom, w tym poprzez stworzenie DLC. Szczegóły mają zostać ujawnione, gdy plany zostaną ostatecznie dopracowane. Skala sukcesu nie powinna dziwić, biorąc pod uwagę zaangażowanie społeczności. Według dostępnych danych gracze spędzają w Crimson Desert średnio około 20 godzin tygodniowo, a wielu fanów zdążyło już przeznaczyć na zabawę setki godzin. Pearl Abyss zakłada, że do końca 2026 roku sprzedaż Crimson Desert osiągnie od 8 do 10 milionów egzemplarzy

