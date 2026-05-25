Diablo 4 rozprawia się z lawiną goblinów. Blizzard usuwa błąd w nowej aktualizacji

Po głośnej aferze studio zareagowało i w najnowszym patchu usuną exploit.

Blizzard opublikował szczegóły aktualizacji 3.0.3 do Diablo 4, która trafi do gry już 26 maja. Nowy patch skupia się przede wszystkim na eliminacji exploitów, poprawkach blokujących postępy w zadaniach oraz naprawie problemów związanych z nagrodami. Największe zainteresowanie wzbudza jednak usunięcie błędu pozwalającego graczom tworzyć praktycznie nieskończoną liczbę goblinów ze skarbami. Diablo 4 – nowy patch usunie błąd z łupami goblinów Źródłem całego zamieszania okazał się system War Plans, który od premiery stał się jednym z najważniejszych elementów endgame’u Diablo 4. Mechanika została dobrze przyjęta przez społeczność, choć Blizzard już wcześniej zapowiedział dalsze zmiany i większe nastawienie na kooperację w 14 sezonie gry. Jak to jednak bywa w produkcjach hack’n’slash, gracze bardzo szybko zaczęli odkrywać sposoby na naginanie zasad.

Najgłośniejszy exploit wykorzystywał węzeł Gauntlet dostępny w War Plans. Mechanika pozwalała „zapisywać” wszystkich przeciwników zabitych podczas działania shrine’a, a następnie odradzać ich po wygaśnięciu efektu. W połączeniu z goblinem Gelatinous Syrus, który dzieli się na kolejne mniejsze wersje siebie, prowadziło to do absurdalnych sytuacji. Niektórzy gracze byli w stanie wygenerować nawet tysiące goblinów jednocześnie. Skala problemu była tak duża, że sam exploit zaczynał działać przeciwko użytkownikom. Twórca materiałów FP na YouTube zauważył, że część łupów po prostu znikała pod naporem ogromnej liczby przedmiotów pojawiających się na ekranie. Według jego przypuszczeń gra nie była w stanie obsłużyć więcej niż około 400 goblinów jednocześnie. Nowa aktualizacja całkowicie eliminuje ten problem. Blizzard usuwa również inny exploit związany z War Plans, który pozwalał na nieskończone przywoływanie bossa Amalgam of Rage. Deweloperzy zablokowali też możliwość wielokrotnego nakładania tego samego aspektu na jeden przedmiot oraz jednoczesnego używania kilku unikalnych charmów. Patch przynosi jednak także sporo pozytywnych zmian. Blizzard poprawił między innymi ilość Oboli wypadających z worków na wyższych poziomach Torment, ponieważ gracze otrzymywali mniej waluty niż powinni. Nadal nie zwiększono jednak maksymalnego limitu Oboli.

Naprawiono również problem z nagrodami Grim Favors po zastąpieniu Helltide Blood Maiden przez Duriela. Z kolei modyfikatory Choron War Plans nie będą już blokować poprawnego pojawiania się Artificer’s Obelisk po ukończeniu Pitów. Twórcy usunęli też kilka błędów uniemożliwiających ukończenie zadań fabularnych. Dotyczy to między innymi brakującego mostu w misji „Death” z kampanii Lord of Hatred oraz możliwości zablokowania postępów podczas zadania „The Initiate”. Jedna z ciekawszych poprawek dotyczy pobocznego zadania „Scales of History” z dodatku Vessel of Hatred. Quest wymagał wcześniej użycia Eliksiru, ale ten typ przedmiotów został usunięty podczas przebudowy systemu progresji w rozszerzeniu. Po aktualizacji zadanie będzie można ukończyć bez tego elementu. Na liście zmian znalazły się również poprawki dla walki z Tormented Echo of Duriel, gdzie jeden z debuffów pozostawał aktywny nawet po śmierci postaci. Barbarzyńca odzyska prawidłowe działanie Lunging Strike generującego Dust Devils, a gracze otrzymają odpowiednią ilość progresji Artificer’s Favor podczas przechodzenia niższych poziomów Tower. Blizzard przywraca też oznaczenie Core Skill dla Ball Lightning Sorcerera. Deweloperzy podkreślają jednak, że chodzi wyłącznie o poprawkę opisu umiejętności, ponieważ sam problem wpływający na build został rozwiązany wcześniej w hotfiksie. Brak zmian balansujących klasy sugeruje, że Blizzard jest obecnie zadowolony ze stanu rozgrywki w Lord of Hatred. Aktualizacja 3.0.3 zadebiutuje we wtorek, 26 maja.

