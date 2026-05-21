Subnautica 2 wywołuje kontrowersje wokół regulaminu użytkowania. Twórcy zapowiadają zmiany po krytyce graczy

Społeczność zwróciła uwagę na zapisy obecnego regulaminu, które według części graczy dają Krafton oraz Unknown Worlds Entertainment zbyt szerokie uprawnienia. Kontrowersje wzbudziły między innymi zapisy dotyczące własności modów tworzonych przez społeczność, zakaz korzystania z VPN-ów czy fragmenty odnoszące się do „szkodzenia reputacji” firmy i gry.

Subnautica 2 otrzymało pierwszy hotfix po debiucie we wczesnym dostępie. Aktualizacja naprawia część problemów technicznych, ale największe emocje wzbudziła zapowiedź zmian w kontrowersyjnym EULA oraz Terms of Service.

W odpowiedzi studio potwierdziło, że przygotowuje zmiany w Terms of Service oraz specjalne FAQ wyjaśniające najważniejsze wątpliwości graczy. Na ten moment deweloperzy nie ujawnili jednak, jakie konkretnie zapisy zostaną zmodyfikowane. Sam hotfix usuwa również kilka problemów technicznych, w tym część crashy związanych z kartami AMD oraz błędy pojawiające się podczas korzystania z funkcji Ping. Twórcy przypomnieli także, że analityka gry aktywuje się po zaakceptowaniu regulaminu, ale może zostać wyłączona w ustawieniach.

Dyskusje wokół Subnautica 2 dotyczą także samego projektu rozgrywki. Część graczy krytykuje brak możliwości zabijania stworzeń, jednak deweloperzy stoją przy swoim - gra ma zachować pokojowy charakter. Jeden z projektantów stwierdził nawet, że osoby oczekujące bardziej agresywnego survivalu powinny zainteresować się innymi produkcjami, takimi jak Sons of the Forest.

Wypowiedź wywołała kolejną falę dyskusji o granicach feedbacku we wczesnym dostępie i o tym, czy twórcy powinni zmieniać podstawowe założenia gry pod wpływem opinii społeczności.

Subnautica 2 została wydana we wczesnym dostępie na PC i Xbox Series X/S.